Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktı! Bayinin önüne gelip öyle bir şey yaptı ki...

Adana'da satın aldığı sıfır kamyonetin hatalı çıktığını öne süren kişi, üzerine 'Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart astığı aracı, bayinin önünde vinçle kaldırarak sergiledi.

Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktı! Bayinin önüne gelip öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Kavaklı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan bir otomobil bayisinde meydana geldi. Sıfır kilometre olarak satın aldığı kamyonetin hatalı olduğunu öne süren kişi, bayi yetkililerinin zararını gidermemesi üzerine eylem yaptı.

Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktı! Bayinin önüne gelip öyle bir şey yaptı ki... 1

PANKART ASIP SERGİLEDİ!

Aracı vinçle bayinin önüne taşıtıp, yükseğe kaldırtan kişi, üzerine 'Alma, kandırılma. Satarken gösterilen memnuniyet, satıştan sonra sağlanmıyor' yazılı pankart asarak sergiledi.

Aldığı sıfır kamyoneti, hatalı çıktı! Bayinin önüne gelip öyle bir şey yaptı ki... 2

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bayi yetkilileriyle bir süre görüşen kişi, daha sonra eylemini sonlandırarak kamyonetini vinçten indirip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

