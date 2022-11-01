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Alışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! İki 'sihirli' kelime bundan sonra yasak

01.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada birçok insan tarafından yılın iple çekilen ayı geldi çattı. Özellikle sanal alışveriş sitelerinin indirim kampanyalarıyla dolup taştığı kasımda, milyonları alışveriş yapmaya yönlendiren, "Efsane Cuma", "Kara Cuma" gibi isimler altında başlatılan kampanyaları çok sayıda vatandaş bekliyordu. Ancak bakanlığın devreye girmesiyle kampanyalara ayar getirildi. Artık kampanyalar kapsamında bazı kelimeler yasak! TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tutmamış ürünlerin nasıl pazarlandığını anlattı.

Alışverişte her şey değişiyor, o indirimlerin sonu geliyor! İki 'sihirli' kelime bundan sonra yasak

Kasım ayının ilk günüyle birlikte kampanyalar yeniden gündeme oturdu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken canlı yayında kampanyalarla ilgili çok bilinmeyen yasağı anlattı. Daha çok elektronik ürünlerde piyasada tutmamış ürünlerin yeniden pazarlandığını belirten Palandöken, çoğu insanın kullanım özelliklerini dahi bilmediği ürünleri indirimli olduklarını düşündükleri gerekçesiyle satın alma ihtiyacı hissetmelerine yol açan sistemin ayrıntılarını açıkladı.

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"BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜRCESİYE SIRAYA GİRİYORLAR"

Palandöken, kasım ayındaki indirim kampanyalarının yol açtığı sonuçları ve nasıl işlediğini, katıldığı tv100 canlı yayınında detaylı olarak paylaştı. Daha çok elektronik ürünlerde, teknolojisi değişmiş, piyasada tutunamamış ürünlerin satıldığını söyleyen Palandöken, alışveriş tekniğini şöyle anlattı:

"İnsanlar birbirlerini öldürürcesiye sıraya girip ne aldığını, nasıl fiyatlandırıldığını incelemeden, belki de kullanım özelliklerini bile bilmiyor, böyle bir alışveriş tekniği."

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O SÖZCÜKLER YASAK! "'İŞİ BIRAKIYORUZ' KAMPANYALARINA BENZİYOR"

Kampanyalar kapsamında kullanılması yasaklanan 'yalnızca' ve 'sadece' sözcükleriyle ilgili de konuşan Palandöken, "Kara Cuma", "Efsane Cuma" gibi adlarla yapılan satış tekniğini "işi bırakıyoruz" şeklindeki kampanya yöntemlerine benzetti.

"TÜKETİME ZORLUYOR, İHTİYAÇ FAZLASINI ALIYORSUNUZ"

Kampanyaların tüketime zorladığından söz eden Palandöken şöyle devam etti:

"İhtiyacınızdan fazlasını alıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolarlık bir emtia, 30-35 liraysa insanlar ihtiyacını alsın. Ona ulaşmak için tüketime zorlanması gibi bir satış tekniği bunlar.

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"VATANDAŞ ZARARLI ÇIKIYOR"

Palandöken internet üzerinden satışların günün şartlarına uygun yeni bir alışveriş tekniği oluşturduğunu dile getirirken ayrıca şunları söyledi:

"Fason üretiliyor, siz de ucuz diye raftaki 3-4 fiyatı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem siz yanılıyorsunuz hem de vatandaş bunda zararlı çıkıyor. "

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