Almanya ekonomisi Orta Doğu’daki gerilimle dinamizm kaybı yaşıyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Almanya’daki ekonomik gelişmelerin Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ciddi bir dinamizm kaybı yaşadığını açıkladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik nisan ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde yılbaşında görülen kısmi toparlanmanın yerini durgunluğa ve belirsizliğe bıraktığı belirtilerek, Almanya’daki ekonomik gelişmelerin Orta Doğu’daki çatışmaların arka planında yılın ilk çeyreğinde ciddi bir dinamizm kaybı yaşadığı ifade edildi.

Sanayi ve tüketim verilerindeki gerilemeye yer verilen raporda, "Yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki darboğazlar ve zayıf talep, özellikle tüketime dayalı sektörler ile sanayi üretimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ekonomik toparlanmanın Orta Doğu'daki krizin çözümüne bağlı olduğu, ancak ateşkes sağlansa dahi yüksek maliyetlerin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorluklara değinilen raporda, "Tüketime dayalı sektörler, artan fiyatlar, zayıf talep ve belirsizlikten olumsuz etkilenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, tedarik zincirindeki darboğazlar ile enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Bu arada, analistler, sanayi faaliyetlerindeki zayıflık ve inşaat sektöründe olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan kayıpların, bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi oldukça sınırladığını belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

