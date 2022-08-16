16 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın ikinci gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 952,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 941,79 TL, satışı ise 948.05 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 750,30 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 749,42 TL'den alınıyor ve 749,58 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 679,61 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 569,16 TL, satışı 680,71 TL oldu.



