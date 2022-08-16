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Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

16.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ne kadar, sorusunun yanıtı düğününden kalma bilezikleri bozdurmak isteyen ya da sevdiklerine 22 ayar altın bilezik takmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 16 Ağustos tarihli güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

16 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın ikinci gününde binlerce altın yatırımcısı bileziklerin gram fiyatlarını araştırmaya başladı. altın bilezik fiyatları ne kadar? 16 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

31 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 952,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 941,79 TL, satışı ise 948.05 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 750,30 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 749,42 TL'den alınıyor ve 749,58 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 679,61 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 569,16 TL, satışı 680,71 TL oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Ağustos 2022 SalıALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Ağustos 2022 Salı


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