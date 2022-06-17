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Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17.06.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 17 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarına devam ediyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 934,42 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte altın bilezik fiyatları..

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17 Haziran Cuma günü, yani piyasaların açıldığı haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 17 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

17 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Haziran günü haftanın beşinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 934,42 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 17 Haziran 2022 itibariyle 939,93 TL alış ve 948,11 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 754,04 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 748,26 TL alış ve 748,41 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 17 Haziran 2022 CumaALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 17 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 17 Haziran 2022 Cuma

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 680,92 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise -%0,71 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 564,31 TL alış ve 676,09 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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