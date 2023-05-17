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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

17.05.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ve döviz kuruna ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar son kapanışını 19.7406 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.7188 liradan, satış fiyatı ise 19.7626 liradan işlem Mayıs görüyor. Peki, bugün altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte, 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılması nedeniyle merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan Altın fiyatları, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 749,78 TL'den alınıyor ve 908,15 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 920,81 TL iken satışı ise 922,21 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.232,64 TL'den alınırken 1.324,77 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları için kritik uyarı! "Zarar ettirdi" dedi, borsayı işaret etti! 17 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları Altın fiyatları için kritik uyarı! "Zarar ettirdi" dedi, borsayı işaret etti! 17 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları
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