ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları düğün sezonunun açılması nedeniyle merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Öte yandan Altın fiyatları, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 749,78 TL'den alınıyor ve 908,15 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 920,81 TL iken satışı ise 922,21 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.232,64 TL'den alınırken 1.324,77 TL'den satılıyor.