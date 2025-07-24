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Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Ekonomi gündemi bir süredir Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlenmişti. Piyasalarda faiz indirimine yönelik bir beklenti oluşurken Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Bu kez indirim geldi, Merkez Bankası faizi 300 baz puan düşürdü. Peki, TCMB'nin faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte altın, borsa, dolar, euroda güncel rakamlar ile piyasalarda son durum...

Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Kritik Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Özellikle piyasalarda TCMB'nin bir faiz indirimine gideceğine dair beklentiler vardı. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 3 ay sonra bir ilk yaşandı, Merkez Bankası indirime giderek faizi 300 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki 1

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşerek, 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyordu.

Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki 2

Gram altın saat 13.30 itibarıyla 4379 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Son olarak faiz kararının ardından saat 14.19 itibarıyla gram altın fiyatı 4.379,58 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki 3

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,4460'tan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4770'ten işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7580'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,0740'tan satılıyordu.

Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki 4

Dolar saat 13.30 itibarıyla ise 40,48 seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 13.30 itibarıyla 47,68 seviyelerinde fiyatlanıyordu.
Son olarak faiz kararının ardından saat 14.20 itibarıyla dolar 40,4797 seviyesinde, Euro 47,6862 seviyesinde fiyatlanıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,48
40,48
% 0.06
15:00
Euro
47,70
47,71
% 0.08
15:00
İngiliz Sterlini
54,99
55,00
% 0
15:00
Avustralya Doları
26,77
26,79
% 0.26
14:59
İsviçre Frangı
50,97
50,99
% 0.3
14:59
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -1
15:00
Çin Yuanı
5,66
5,66
% 0.21
13:20
İsveç Kronu
4,25
4,26
% 0.64
14:59

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14:22 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.604,12 seviyesinde seyrediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
183.6
5.301.902.725,00
% 1.94
14:38
YKBNK
33.26
4.494.147.213,18
% 1.16
14:38
ISCTR
14.62
4.375.567.134,64
% 1.46
14:38
AKBNK
68.4
4.236.770.138,95
% 1.26
14:38
EKGYO
19.93
3.961.205.382,62
% 1.01
14:38
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.375,83
4.376,20
% -0.68
14:45
Ons Altın / TL
136.043,66
136.062,40
% -0.72
15:00
Ons Altın / USD
3.360,67
3.361,06
% -0.79
15:00
Çeyrek Altın
7.001,32
7.155,09
% -0.68
14:45
Yarım Altın
13.958,89
14.310,19
% -0.68
14:45
Ziynet Altın
28.005,29
28.532,85
% -0.68
14:45
Cumhuriyet Altını
29.060,00
29.499,00
% -1.38
14:36
Anahtar Kelimeler:
Euro Altın faiz borsa dolar Merkez Bankası
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