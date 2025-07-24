Altın, dolar, euro, borsa... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki

Kritik Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar uzun süredir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını bekliyordu. Özellikle piyasalarda TCMB'nin bir faiz indirimine gideceğine dair beklentiler vardı. Saat 14.00'te Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 3 ay sonra bir ilk yaşandı, Merkez Bankası indirime giderek faizi 300 baz puan düşürdü. Böylelikle politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e inmiş oldu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşerek, 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 13.30 itibarıyla 4379 TL seviyesinde fiyatlanıyordu. Son olarak faiz kararının ardından saat 14.19 itibarıyla gram altın fiyatı 4.379,58 TL seviyesinde seyrediyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,4460'tan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4770'ten işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7580'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,0740'tan satılıyordu.

Dolar saat 13.30 itibarıyla ise 40,48 seviyelerinde seyrediyordu. Euro ise saat 13.30 itibarıyla 47,68 seviyelerinde fiyatlanıyordu.

Son olarak faiz kararının ardından saat 14.20 itibarıyla dolar 40,4797 seviyesinde, Euro 47,6862 seviyesinde fiyatlanıyor.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ise saat 14:22 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.604,12 seviyesinde seyrediyor.