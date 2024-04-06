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Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı! ‘Gram altında 3000 TL’nin üzerini çok rahat göreceğiz’ dedi: O tarihe kadar süre verildi, sonrası…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.04.2024 09:34
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Ons altın fiyatı yükselişi yurt içinde gram altın fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. Altının gram fiyatı bu destekle hafta içinde yüzde 2,75 arttı. Altın fiyatları ne olacak? Gram altın fiyatı tahmini ne? Ekonomistler ons altın kanadında 2500 dolar seviyelerine artık kesin gözü ile bakıyor. Altının gram fiyatı içinse yıl sonu tahmini 3000 TL ve üzeri rakamlar…

Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı! ‘Gram altında 3000 TL’nin üzerini çok rahat göreceğiz’ dedi: O tarihe kadar süre verildi, sonrası…

Bir haftalık aranın ardından ons altın fiyatı 2.300 doların üzerinde fiyatlanarak tüm zamanların yeni rekorunu kırdı. Dolar endeksi bu yıl yüzde 3’e yakın artış gösterdi. Dolayısı ile altın ve dolar arasındaki ters ilişkinin de çok desteklenmediği günlerden geçiyoruz. Peki altın analistlerinin bile son zamanlardaki artışa şaşırdığı boğa sezonu diye tabir edeceğimiz yükselişin altında yatan sebepler neler?

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ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik korkular altındaki son değerlenmelerin büyük bir sebebi. Ayrıca altın sadece bireysel yatırımcının değil kurumsal yatırımcılar tarafından da talep görmeye devam ediyor. Merkez banklarının altına olan talebi ve altın rezervlerinin artırma politikası talepteki artışı destekleyen bir diğer etken.

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ONS ALTINDA 2500 DOLAR BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası Fed başkanı Jerome Powell, bu hafta yaptığı açıklamada faiz indirimleri için vakit olduğunu söyledi. ABD ekonomisinin görünümüne ve açıklanan verilere göre faiz karar alınacağını yineledi. Dolayısı ile piyasa hala bu yıl içinde faiz indirim beklentisi korunuyor. Uzmanlar ekonomik belirsizliklerin, faiz indirim beklentisinin, Orta Doğu’da yükselen tansiyonun piyasa tarafından itici güç olarak algılandığını ve altının ons fiyatında yükselişin devam edebileceğini dile getiriyor. Bu kapsamda birçok küresel kuruluşun da hedef fiyat olarak altının ons fiyatını bu sene sonuna kadar 2.500 dolar olarak açıkladığını görülüyor.

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GRAM ALTINI DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DE DURDURAMADI

Yurt içinde gram altın fiyatı 2.370 TL üzerinde fiyatlanarak ons altındaki yükselişten nasibini alıyor. Son zamanlarda kur tarafında yaşanan geri çekilmeler yüksek ivmeli artışı sınırlasa da gram altın yatırımcısı sene başından beri yüzde 20 üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 90’a yakın getiri elde etti. Bu haftaya bakıldığında ise, Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 artışla 2 bin 391 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,00 artarak 16 bin 370 liraya yükseldi.

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JEOPOLİTİK RİSK ALTINA DESTEK VERDİ

Altın fiyatlarındaki bu hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altında çok ilginç bir hareket var. Tarihi rekoru gördü. Amerika’dan gelen veriler ve Fed üyelerinin açıklamaları altın fiyatlarının aleyhine olsa da yükselişin sebebi şu: Özellikle İran ve İsrail arasındaki gerilim, İran’ın Şam’daki konsolosluğu bombalaması jeopolitik riski gündeme getirdi. Dolayısıyla altın güçlü gelen Amerikan verilerine rağmen desteklendi. Bu sene altın yılı olacak. Hatta beklentilerin çok ötesinde ons altın fiyatı yükselecek. Gram altın için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Gram altın belki dolar/TL kurundan çok güçlü bir destek alamayacak ama ons altından alacak” dedi.

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“GRAM ALTINDA 3000 TL’İN ÜZERİNİ ÇOK RAHAT GÖRECEĞİZ”

Yatırımcıya alım fırsatı için ipucu vererek ons ve gram altın tahminini de açıklayan Eryılmaz, “O nedenle treni kaçırmamak lazım. Eğer altın almayı düşünüyorsanız geri çekilmeler orta ve uzun vade için hem ons altın hem de gram altında alım fırsatıdır. Bu nedenle bu fırsatı kaçırmamak lazım. İkinci çeyreğin ortası gibi altında yükselişlerin daha hızlandığı bir süreç olacak. Ons altında 2600 dolarlar, gram altında 3000 ve üzerini çok rahat göreceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.

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