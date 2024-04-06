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Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı! Beklentileri boşa çıkaran o sebepler belli oldu: 'Yıl sonunda dolar 40-41 TL olabilir...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.04.2024 08:56
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Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken piyasada yankıları ise devam ediyor. En etkileyici durum ise döviz kurlarında yaşanıyor. Seçim sonrası hızlı yükselişi beklenen dolar kuru bu hafta yüzde 1'den fazla geri çekildi. Hatta Merkez Bankası uzun bir aranın ardından piyasadan döviz çekti. Uzmanlar yaşanan düşüşün nedenlerini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini için rakamı da verdi.

Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı! Beklentileri boşa çıkaran o sebepler belli oldu: 'Yıl sonunda dolar 40-41 TL olabilir...'

Çok bilinen senaryo olarak seçim sonrası dolar yükselecek beklentisi ile döviz bürolarına koşan yatırımcılar seçimlerin ardından kurun geri çekilmesi ile hayal kırıklığı yaşadı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,35 değer kaybederek 31,9480 liraya, euro yüzde 1,39 azalışla 34,5710 liraya geriledi.

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Peki dolar/TL kuru neden düştü? Piyasada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Dolarda hafta başından bu yana ilginç bir düşüş var" diyen Doç. Dr. Eryılmaz, "Temel sebebi seçimden önce spekülasyon vardı. ‘Seçim bitecek kur çok güçlü yükselecek’ diye. Bu hem şirketleri hem de vatandaşları güçlü döviz alımına itmişti. Fakat seçim bitti, kur artmadı" ifadelerini kullandı.

DOLAR (25)

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından Merkez Bankası'nın piyasadan döviz çektiğine vurgu yapan uzman isim, "Güçlü döviz alan vatandaş panikle mevduat faizi getirisini kaçırmamak için bayram öncesi dövizini bozdurdu. Dövizdeki temel düşüş bu. Hatta Merkez Bankası döviz almaya başladı. Yani dolar 32 liranın altına düştüğünde Merkez Bankası piyasadan döviz almaya başladı. Çünkü rezerv biriktirmesi lazım. Dolayısıyla dövizde yakın vadede güçlü düşüş, güçlü yükseliş beklememek lazım. Düşüşlerde merkez bankası piyasaya girer, rezerv biriktirmek için döviz alır. Bu süreci görüyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

DOLAR (36)

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Dövizde baskının olmasının kurlar açısında olumlu haber olduğunun altını çizen Eryılmaz, "Dolarda enflasyonun üzerinde olmayan bir artış göreceğiz. Bu bizi sene sonunda 40-41 TL civarına götürür. Benim beklentim bu yönde. Dolayısıyla diğer beklentiler doğru beklentiler değil. Dövizde kontrollü, yatay, enflasyonun üzerinde artmayan bir artış ile yola devam edeceğiz" diyerek de yıl sonu dolar tahminini açıkladı.

DOLAR (33)

MERKEZ BANKASI ERİYEN REZERVLER İÇİN HAMLESİNİ YAPTI

Yılın ilk çeyreğinde net döviz satıcısı olan banka, piyasada dövizden çıkış eğiliminin başlamasıyla düşen rezervlerini yeniden inşa etmeye çalışıyor. TCMB’nin rezervleri yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması sonrası özellikle geçen yılın son çeyreğinde hızla artarken, bu yıl tablo tersine dönüştü. Yıl başından bu yana TCMB’nin swap hariç net rezervleri yıl başından bu yana 28 milyar doların üzerinde düşüşle 29 Mart itibariyle eksi 65,5 milyar dolara indi. Resmen açıklanmasa da bu düşüşün çok büyük oranda piyasadaki seçim öncesi artan döviz talebinin karşılanması kaynaklı olduğu belirtiliyor. Dolar kurunun geri çekilmesiyle de banka uzun bir aranın ardından bu hafta peş peşe döviz alımı yaptı.


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