Altın fiyatları 2 ayın dibinde! Düşüş senaryoları sıralandı: Uzman isim, ‘O seviyenin altını görürsem şaşırmam’ diyerek duyurdu (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?)

Altın fiyatları geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed'den gelen bir şahin sinyallerin ardından düşüşe geçti. Hem ons altın hem de gram altın fiyatları Cuma günü, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları endeksinin Ocak ayı boyunca yüksek kaldığını ve merkez bankasına faiz oranlarını artırmaya devam etmesi için daha fazla ivme kazandırdığını gösteren verilerin ardından sert düştü.

Faiz oranlarındaki artış ve beraberinde doların uluslararası piyasalarda 101 seviyelerinden 7 haftanın zirvesi olan 105 seviyelerinin üzerine hızlı yükselişi altın fiyatları üzerinde sert kayıplar yaşattı. Uzmanlar endekste 106 seviyesinin görülebileceğini ve daha sonrasında çözülme yaşanabileceğini dile getirirken, bu durumun altın fiyatlarında kısa bir toparlanma yaratabileceğinin altını çizdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı bugün 1.808 dolara gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. 1805 dolar seviyesine dikkat çeken uzmanlar bu seviyenin altına gerileme yaşanması halinde düşüşün devam edebileceğini kaydetti. Gram altın tarafında ise 1.185 TL rekor seviyesinin görülmesinin ardından fiyatları Cuma günü 1.100 TL’nin altına gerilemişti. Bu sabah güne yatay bir seviyede başlayan altının gram fiyatı 1.097 liradan değerleniyor.

Çeyrek altın 1.796 TL, Cumhuriyet altını 7.579 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.86 liradan satışa sunuluyor.

KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusunun cevabını merak ederken OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya’dan değerlendirme geldi. Moya, 1.800 dolara doğru daha fazla ivme olursa, altının ‘çirkinleşebileceğini’ ve fiyatların 50 dolar daha düşebileceğini ifade etti.

Forex.com kıdemli teknik stratejisti Michael Boutros ise, “Bu, burada çok önemli bir nokta. Haftalık kapanışı 1.807-1.805 doların altında yaparsak, büyük bir düşüş riskine girersiniz. Ve 1.750 dolara bakıyor olabilirsiniz” yorumunu yapıyor.

“ALTIN PİYASASINDAKİ OYNAKLIK SONA ERMEKTEN ÇOK UZAK”

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın piyasasındaki oynaklığın sona ermekten çok uzak olduğunu, fiyatların toparlandığı anda düşebileceğini söylüyor. Millman, bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklıyor:

“Altının doğası gereği panik zamanlarında bu tür hızlı satışlar ve toparlanmalar göz önüne alındığında, şu anda çok güçlü bir taban yok. Ukrayna’da bir tırmanış olursa oldukça hızlı bir şekilde geri geleceği beklentisiyle altının 1.700 doların altına düştüğünü görürsem şaşırmam.”



