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Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararına tepkisiz kaldı! 3 kurumdan 2023 için tahmin: Hepsi aynı rakamda birleşti

23.03.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Faizler Mart ayında sabit bırakılırken yatırımcıların gözü altın fiyatları ekranına çevrildi. Dün Fed faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçen ons altın fiyatı 1980 doların üzerine yükselirken, gram altın fiyatı da yeniden 1.200 TL’yi aştı. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte Kapalıçarşı verileri ile gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararına tepkisiz kaldı! 3 kurumdan 2023 için tahmin: Hepsi aynı rakamda birleşti

Altın fiyatları dün akşam ABD’den gelen haberle yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası Fed faizleri 25 baz puan artırdığını duyurmasının ardından ons altın ve gram altın fiyatı yüzde 1’in üzerinde prim yaptı. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararındaydı. Ve merakla beklenen karar açıklandı. TCMB faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Fed faiz kararı ile yükselen altının ons fiyatı şu sıralar 1977 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu hafta 1.229 TL ile tüm zamanların zirvesini gören altın gram fiyatı kararın ardından 1.211 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.978, Cumhuriyet altını 8.292, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.185 liradan satışa sunuluyor.

ALTIN

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar tüm bu gelişmelerle altın fiyatlarına ilişkin yönün ne olacağı konusunda araştırmalarına devam ederken ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek sarı metalde hedef fiyatını yükseltti. Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar/ons seviyesinden 2050 dolar/onsa çıkardı.

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Goldman Sachs ayrıca, emtia fiyatları için çok pozitif olmaya devam ettiğini belirterek S&P GSCI için 12 aylık getiri tahminini yüzde 27,9 olarak ortaya koydu.

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FITCH SOLUIONS’TAN 100 DOLARLIK REVİZE

Fitch Solutions, bankacılık sektöründeki kargaşanın ortaya çıkardığı resesyon korkularının yatırımcıların güvenli limanlara yönelişini hızlandırdığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti.

2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar/ons seviyesinden 1950 dolar/ons seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar/ons seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var” demişti.

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COMMERZBANK’TAN 2023 İÇİN 1.950 DOLAR BEKLENTİSİ

Avrupa’nın en büyük bankalarından Commerzbank da altın tahminini güncelleyenlerden. Piyasadaki artan risklere rağmen Commerzbank'taki emtia analistleri, ons altının 2023 yılını 1.950 dolar civarında bitirmesini beklediklerini dile getirdi. Analistler yukarı yönlü potansiyeli ile ilgili tahminlerini sağlam tuttuklarınıda sözlerine eklediler.


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