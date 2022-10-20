FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

20.10.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Merkez Bankası Faiz kararının belli olacağı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün, yüzde 0,02 artışla önceki kapanışını 18,5886 TL'den yapan USD, 18.5773 TL alış, 18.5999 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 20 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum hakkında Merkez Bankası Faiz kararı açıklaması öncesi bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

20 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

20 Ekim Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 972,38, TL üzerinden yapan gram altın 972,04 liradan alınıyor, 972,19 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.538,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.535,00 liradan satılıyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.282,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.222,00 liradan alınıyor, 3.281,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.642,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ekim itibariyle 1.614,00 liradan alınıyor, 1.641,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.609,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.704,00 TL

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

CANLI ALTIN PİYASASI

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatı için yeni strateji açıklandıBenzin fiyatı için yeni strateji açıklandı
Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...
"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Altın altın fiyatları son dakika Merkez Bankası faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

Gram altın ve ons altın için yeni tahmin!

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

SGK harekete geçti! Bildirmeyene 6 bin 400 lira ceza...

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamle!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.