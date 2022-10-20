Altın fiyatları ne kadar? 20 Ekim 2022 Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

Altın fiyatlarında son durum hakkında Merkez Bankası Faiz kararı açıklaması öncesi bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı öncesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
20 Ekim Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 972,38, TL üzerinden yapan gram altın 972,04 liradan alınıyor, 972,19 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.538,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.432,00 liradan alınıyor, 6.535,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.282,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.222,00 liradan alınıyor, 3.281,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.642,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ekim itibariyle 1.614,00 liradan alınıyor, 1.641,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.609,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.704,00 TL