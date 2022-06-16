FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Haziran 2022 Perşembe

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Haziran 2022 Perşembe

16.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Haziran 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Düğün sezonunun da gelmesi ile birlikte altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları arama motorlarında sorguluyor. Peki 16 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Haziran 2022 Perşembe

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Haziran Perşembe günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı açıklamasının fiyatlara nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Peki 16 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel fiyatları haberimizde...

16 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 16 Haziran Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.015,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,32 lira satış fiyatı 1.016,48 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.697,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.601,00 TL satış fiyatı 6.699,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.361,00 TL'den yapan yarım altın, 3.300,00 TL alış 3.360,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.680,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Haziran itibariyle 1.653,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.680,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.604,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.699,00 TL

Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...Altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Haziran 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptıGoldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı
Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklamasıErdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması
Yerli otomobil ne kadar olacak? Yerli otomobil ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.