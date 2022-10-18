ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 18 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları arama 18 Ekim 2022 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün, önceki kapanışını 18,5706 TL'den yapan USD 18,5645 TL alış, 18,5768 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 18,3227 TL'den yapan euro ise 18,3038 alış, 18,3418 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 18 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL? İşte 18 Ekim 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

18 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Ekim Salı günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 986,97, TL üzerinden yapan gram altın 987,92 liradan alınıyor, 988,10 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.558,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.479,00 liradan alınıyor, 6.575,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.289,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.237,00 liradan alınıyor, 3.291,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.654,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Ekim itibariyle 1.625,00 liradan alınıyor, 1.649,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.463,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.561,00 TL



