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Altın fiyatlarında çifte rekor! ‘Bir roket sapladı’ diyerek açıkladılar: 2024’te yeni zirveler böyle gelecek

27.12.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları grafiği yıl sonu gelirken hareketli seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, gram altın fiyatı Kapalıçarşı’da rekor kırdı. Fiyatların yükselişnde Fed’in faiz politikası etkili olurken uzmanlar, “Fed'in güvercin dönüşü, altın fiyatlarının altına bir roket sapladı” yorumunu yaptı. Ayrıca 2024’te yeni rekorların geleceğini ifade ederken sebeplerini de tek tek açıkladılar. İşte güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatlarında çifte rekor! ‘Bir roket sapladı’ diyerek açıkladılar: 2024’te yeni zirveler böyle gelecek

Ons altın, ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini işaret etmesi ve 2024'te borçlanma maliyetlerinin düşeceğinin sinyallerini vermesinin ardından bu haftanın en yüksek seviyesini test etti.

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Ons altın 2039 doların üzerinin görülmesinin ardından yaşanan kar realizasyonu ile 2030 dolar seviyelerine geri geldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,37 artışla 2031,03 dolardan işlem görüyor. Analistler, 2032 doların üzerinde kalınması halinde 2054 dolara doğru bir hareket bekliyorlar.

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GRAM ALTINDAN SABAHA KARŞI REKOR

Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeye ulaştı. Altının gram fiyatı sabaha karşı serbest piyasada 2026 lirayı aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Şu sıralar 1967 TL seviyelerinden değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.389 TL, Cumhuriyet altını 13.768 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.967 TL seviyesinde bulunuyor.

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“DOLAR İÇİN DÜŞÜŞ EĞİLİMİ YARATAN VE ALTINA FAYDA SAĞLAYAN BİR AY”

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "Fed'in güvercin dönüşü, altın fiyatlarının altına bir roket sapladı ve altın fiyatları, ons başına 2.000 dolarlık cam tavanı kırmak için sıçrama tahtası olarak 1.980 dolarlık desteği kullandı. Bu kesinlikle ABD dolarını, yılın sonuna doğru zayıf bir noktaya yerleştiriyor. Bu ay, dolar için düşüş eğilimi yaratan ve altına fayda sağlayan bir ay" dedi.

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ANZ’DEN 2024 İÇİN ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

ANZ analistleri de "Fed'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyoruz. Merkez bankasının daha fazla alım yapmasının yardımıyla bu, altın fiyatlarının 2024'te yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak" değerlendirmesini yaptılar.
Piyasalarda şimdi gözler Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın bugün verecekleri faiz kararlarında olacak.

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