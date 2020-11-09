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Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Dolar/TL kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını da tarihi zirvesinden uzaklaştırdı. 539 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bugün yüzde 7'yi aşan kayıpla 494 liraya kadar geriledi.

Altın fiyatlarında sert düşüş! İşte çeyreğin yeni fiyatı

ABD başkanlık seçim sonucunun Joe Biden'ın zaferiyle tamamlamasının ardından altın fiyatları zayıf doların da desteğiyle yükselişe geçti. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun yüzde 4'leri bulan geri çekilmesi gram altın fiyatlarında da düşüşe sebep oldu.

Altının ons fiyatı gün ortasına doğru 1.957 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 535 lira ile rekor kıran gram altın fiyatları, dolar/TL'deki düşüşe paralel olarak bugün 494 lira düzeyine çekildi.

Gram altında yüzde 7'yi geçen düşüşle birlikte çeyrek altın fiyatı 815 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları cuma günü 885 lirayı görmüştü. Böylece 1 çeyrek altın 70 liradan fazla değer kaybetti.

'ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SINIRLI KALABİLİR'

Dinamik Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde spot altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olabileceğine işaret edildi. Kurumun analizi şöyle:

"ABD Başkanlık Seçimlerini Biden’in kazanmasıyla beraber dolar endeksindeki zayıflık devam ediyor. Asya seansındaki yükseliş ile birlikte 1964 direnç seviyesini gören Altın fiyatı bu seviye altında 4 saatlik bazda kalıcı olmaya devam etmesi halinde yükseliş sınırlı kalabilir. Bu durumda takip edeceğimiz günlük destek seviyesi 1932 olacak. Aksi halde, 1964 referans seviyesinin aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyesi olarak 1995 gündeme gelebilir."

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