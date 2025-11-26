FİNANS

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın neden yükseliyor? Güncel altın fiyatlarındaki beklentiler, kripto para piyasasındaki son durum gibi merak edilen konularla ilgili Prof. Dr. Sefer Şener önemli tahminlerde bulundu. Canlı yayına konuk olan Şener, altın için kritik tahminde bulundu. İşte detaylar...

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi
Cansu Akalp

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber canlı yayınında kripto varlıklardan altın fiyatlarına, Fed kararlarından enflasyon beklentilerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

KRİPTODA SON DURUM NE?

Şener, kripto varlıkların, ABD’deki faizler ve altın fiyatlarından bağımsız şekilde, farklı dinamiklerle hareket ettiğini söyledi. ABD’de kripto varlıklarla ilgili kritik bir düzenlemenin hayata geçtiğini belirten Şener, özellikle stabil coin denilen ve dolara bağlı yeni versiyonların senatodan geçtiğini ifade etti. Hem dolara hem altına endeksli stabil coinlerin artık daha fazla görüleceğini vurguladı. Bu yeni düzenlemelerin devreye alınmasının, mevcut bildiğimiz kripto varlıkların değer kaybetmesine yol açtığını söyledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişin tek bir nedene bağlı olmadığını ifade eden Şener, jeopolitik riskler ile ABD Merkez Bankası’nın alacağı kararların belirleyici olduğunu söyledi. ABD hükümetinin ekonomik adımlarının da altını desteklediğini belirten Şener, piyasadaki yön arayışında yatırımcıların zaman zaman altına, zaman zaman dolara yöneldiğini aktardı. Kripto varlıklardaki hareketlerin de altın fiyatlarına yansıdığını, çünkü yatırımcıların kriptodan çıkarak altına geçebildiğini söyledi.

Bu süreç devam ettiği ve Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gittiği senaryoda, ayrıca yüzde 2,5’lik hedefine yaklaşılması halinde altının daha da güçleneceğini belirtti. Şener, şu anda 3,75 olan faiz oranının hedefe yaklaşmasının altın fiyatlarını destekleyeceğini ekledi.

ONS ALTIN BU RAKAMI AŞAMADI

Son iki ayda ons altının 4.000 dolar altına inmediğini, bugün itibarıyla 4.160 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Şener, beklentilerin gelecek yıl 4.500–5.000 dolar aralığının üzerine çıkacağını beklediğini belirtti. Olan şartlarda yönün yukarı olduğunu, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Şener, kasım ve aralık aylarında enflasyonun düşük gelmesinin beklendiğini hatırlattı. Geçen yıl kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 çıkmıştı; bu yıl ise mevcut verilere bakılarak yüzde 1,20 civarında bir beklentinin oluştuğunu söyledi. Aralık ayında da enflasyonun yüzde 1’in altına sarkması halinde, yıl sonu için öngörülen yüzde 32 bandının gerçekleşeceğini ifade etti.

Şener, hem kasım hem aralık ayına yönelik toplam 2,5 puanlık enflasyon beklentisi olduğunu, Kasım için yaklaşık 1,20 puan, aralık için 1 puan civarı öngördüğünü bu rakamlarla yılın yüzde 31–32 enflasyon oranıyla biteceği tahmin etti. Bunun, politika faizi, asgari ücret ve memur-emekli maaşları üzerinde doğrudan etkisi olacağını hatırlattı.

FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Şener, mevcut yüzde 39,5 politika faizi ile beklenen yıl sonu enflasyonu karşılaştırıldığında 7,5 puanlık bir reel faiz oluştuğuna dikkat çekti. Bu nedenle aralık ayında Merkez Bankası'nın da 100–150 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini söyledi.

