FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altın için 'düşüş zamanı' diyenlere JPMorgan'dan yanıt! Yeni rekor için tarih verdiler

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken, altın fiyatlarına yönelik “artık düşüş zamanı” yorumlarına JPMorgan Chase cephesinden sert bir yanıt geldi. Bankanın 18 Şubat 2026 tarihli raporunda, altındaki yükseliş trendinin sona erdiği yönündeki değerlendirmelerin “makul görünse de hatalı” olduğu vurgulandı. JPMorgan’a göre 2026 yılı, altın için yeni rekorların konuşulacağı bir dönem olabilir.

Altın için 'düşüş zamanı' diyenlere JPMorgan'dan yanıt! Yeni rekor için tarih verdiler
Cansu Çamcı

Güvenli liman olarak adlandırılan altın, son beş yılda yatırımcısına yüzde 170’in üzerinde kazanç sağladı. JPMorgan stratejistleri Kriti Gupta ve Justin Biemann tarafından kaleme alınan analizde, altının artık yalnızca bir yatırım aracı olmadığı; küresel rezerv sisteminin temel yapı taşlarından biri haline geldiği ifade edildi.

Rapora göre altın fiyatlarını aşağı çekeceği öne sürülen tezler ilk bakışta mantıklı görünse de, mevcut veriler bu iddiaları desteklemiyor. Banka, rallinin arkasındaki ana dinamiğin hâlâ güçlü olduğunu savunuyor.

ALTIN FİYATLARININ ASIL İTİCİ GÜCÜ: MERKEZ BANKALARI

JPMorgan analizinde, fiyat artışının temel kaynağının bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları olduğunun altı çizildi. 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında net altın alımlarının iki katına çıktığına dikkat çekildi.

2025 itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 19 seviyesindeyken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 47’ye kadar yükselmiş durumda. Bu tablo, altının küresel rezervlerdeki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Altın için düşüş zamanı diyenlere JPMorgan dan yanıt! Yeni rekor için tarih verdiler 1

ÇİN FAKTÖRÜ: REZERVLERDEKİ PAY HALA DÜŞÜK

Raporda özellikle Çin’in altın rezervlerine vurgu yapıldı. Çin’in mevcut rezervlerinde altının payı yüzde 8,6 düzeyinde bulunuyor. JPMorgan uzmanları, mevcut eğilimin devam etmesi halinde Çin’in piyasadan ilave ve yüksek hacimli altın alımı yapma ihtimalinin oldukça güçlü olduğuna işaret etti.

Bu olasılık, küresel arz-talep dengesinde altın lehine yeni bir baskı oluşturabilir.

2026 TAHMİNİ: ÇEYREK BAŞINA 585 TON ALIM

JPMorgan Global Research, 2026 yılına ilişkin somut beklentilerini de paylaştı. Banka, hem yatırımcı ilgisinin hem de merkez bankası talebinin güçlü seyrini koruyacağını öngörüyor.

Buna göre 2026 boyunca merkez bankalarının her çeyrekte ortalama 585 ton altın alması bekleniyor. Bu rakam, piyasalarda arz-talep dengesini altın lehine çevirebilecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

BİREYSEL YATIRIMCI VE EFT TABLOSU

Raporda bireysel yatırımcı talebinin sürdüğü ancak borsa yatırım fonlarının (ETF) henüz 2020’de görülen 110 milyon onsluk zirveye ulaşamadığı belirtildi. Mevcut ETF varlıkları yaklaşık 100 milyon ons seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca ETF varlıklarının, küresel merkez bankası rezervlerinin yalnızca yüzde 8’ine karşılık geldiği ifade edildi. Bu veri, altın fiyatlarındaki yönün büyük ölçüde kurumsal alımlar tarafından belirlendiğini ortaya koyuyor.

SONUÇ

JPMorgan’ın değerlendirmesine göre altın piyasasında yükselişi sona erdirecek güçlü bir kırılma henüz görünmüyor. Merkez bankalarının artan talebi ve büyük ekonomilerin rezerv stratejileri, 2026’da altın fiyatlarında yeni rekorların kapısını aralayabilir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı
Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlarDenizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.042,49
7.043,37
% 0.42
09:32
Ons Altın / TL
219.448,57
219.581,91
% 0.63
09:47
Ons Altın / USD
5.015,06
5.015,65
% 0.61
09:47
Çeyrek Altın
11.267,99
11.515,90
% 0.42
09:32
Yarım Altın
22.465,55
23.031,81
% 0.42
09:32
Ziynet Altın
45.071,96
45.922,75
% 0.42
09:32
Cumhuriyet Altını
48.284,00
49.019,00
% 0.82
17:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat jpmorgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.