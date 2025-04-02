Altın rekora koşuyor! Sarı metalde hareketlilik durmuyor: 4 bin TL’ye dayandı

Altın piyasasında hareketlilik bayram sonrası da hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları sonrası ons altında dalgalanma sürerken, yatırımcılar “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularını araştırıyor. Altının gram fiyatı saat 10.10 itibarıyla 3.803 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN 4 BİN TL SINIRINDA

Yükseliş trendini sürdüren gram altın bugün 3.803 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, son haftaların en yüksek seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (2 NİSAN ÇARŞAMBA)

Çeyrek altın 6.219 TL’den, Cumhuriyet altını ise 24.803 TL’den alıcı buluyor. Özellikle bayram sonrası yatırımcıların altına olan ilgisi artmış durumda.

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.127,3200

Satış: 3.127,8900

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24.947,00

Satış: 25.197,00

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 25.042,76

Satış: 25.676,27

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.490,63

Satış: 3.687,31

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 24.335,76

Satış: 24.795,08

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.131,86

Satış: 12.437,62

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.089,31

Satış: 3.012,63

DONALD TRUMP'IN "KURTULUŞ GÜNÜ" ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da etkili oldu. Trump, bugün uygulamaya koyulması beklenen yeni ve geniş kapsamlı gümrük tarifeleri kararını “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirmişti.