FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın rekora koşuyor! Sarı metalde hareketlilik durmuyor: 4 bin TL’ye dayandı

Altın rekora koşuyor! Sarı metalde hareketlilik durmuyor: 4 bin TL’ye dayandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.04.2025 11:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü gram altın 3.803 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 6.219 TL, Cumhuriyet altını ise 24.803 TL’den satılıyor. “Gram altın ne kadar oldu?”, “Çeyrek altın kaç TL?” soruları milyonlarca kişinin merak konusu. İşte güncel altın fiyatları...

Altın rekora koşuyor! Sarı metalde hareketlilik durmuyor: 4 bin TL’ye dayandı

Altın piyasasında hareketlilik bayram sonrası da hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları sonrası ons altında dalgalanma sürerken, yatırımcılar “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularını araştırıyor. Altının gram fiyatı saat 10.10 itibarıyla 3.803 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları…

altın 2

GRAM ALTIN 4 BİN TL SINIRINDA

Yükseliş trendini sürdüren gram altın bugün 3.803 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, son haftaların en yüksek seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı! Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (2 NİSAN ÇARŞAMBA)

Çeyrek altın 6.219 TL’den, Cumhuriyet altını ise 24.803 TL’den alıcı buluyor. Özellikle bayram sonrası yatırımcıların altına olan ilgisi artmış durumda.

altın 4

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.127,3200
Satış: 3.127,8900

altın3

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 24.947,00
Satış: 25.197,00

kaplı2

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 25.042,76
Satış: 25.676,27

thumbs_b_c_f9910b2a5f53d0a9aa17e593b771c0d4

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.490,63
Satış: 3.687,31

thumbs_b_c_818c0f30a008e0bdad28aef927f85b9f

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 24.335,76
Satış: 24.795,08

alte

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.131,86
Satış: 12.437,62

4805350

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.089,31
Satış: 3.012,63

5048121

DONALD TRUMP'IN "KURTULUŞ GÜNÜ" ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da etkili oldu. Trump, bugün uygulamaya koyulması beklenen yeni ve geniş kapsamlı gümrük tarifeleri kararını “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirmişti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.814,69
3.815,08
% 0.41
12:17
Ons Altın / TL
118.617,37
118.645,41
% 0.47
12:32
Ons Altın / USD
3.127,79
3.128,15
% 0.44
12:32
Çeyrek Altın
6.103,50
6.237,65
% 0.41
12:17
Yarım Altın
12.168,85
12.475,30
% 0.41
12:17
Ziynet Altın
24.413,98
24.874,29
% 0.41
12:17
Cumhuriyet Altını
25.563,00
25.949,00
% 1.68
12:11
Canlı Borsa
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyorEmekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor
Bakan Kacır açıkladı: Girişimcilere güçlü destekBakan Kacır açıkladı: Girişimcilere güçlü destek
Anahtar Kelimeler:
Altın Donald Trump cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Boykot paylaşımı TRT ile arasını bozdu! Gülben Ergen'i kızdıran sözler

Boykot paylaşımı TRT ile arasını bozdu! Gülben Ergen'i kızdıran sözler

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Altın rekora koşuyor! 4 bin TL'ye dayandı

Altın rekora koşuyor! 4 bin TL'ye dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.