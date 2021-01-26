Altın teşvik paketlerini bekliyor... 26 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları dikey seyrediyordu. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 26 Ocak 2021 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl? BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 441,79 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,33 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 26 Ocak 2021 Salı gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 443,23 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 443,15 TL Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum! BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün haftanın ilk gününde altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.860,11 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 731,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,14 hareketli başladı. Peki 26 Ocak 2021 Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.908,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,21 artışla başladı.26 Ocak 2021 Salı bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?