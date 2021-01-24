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Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2021 10:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından altın fiyatları dalgali bir seyir izliyor.Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 24 Ocak 2021 Pazar güncel altın fiyatları...

ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları hareketlendi. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 24 Ocak 2021 Pazar anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 443,16 lira oldu. Gram altın haftayı yüzde -0,28 düşüşle kapattı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 24 Ocak 2021 Pazar gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 441,91 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 441,81 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün haftanın son tatil gününde altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında 1.854,56 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 733,00 lira olmuştu. Çeyrek altın cuma gününü yüzde -0,14 düşüşle kapattı. Peki 24 Ocak 2021 Pazar çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL

6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi?6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi?

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.917,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını cuma gününü yüzde -0.17 düşüşle kapattı.24 Ocak 2021 Pazar bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.912,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.870,00 TL

ABD Hazine ve Maliye Bakanı eski Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.854,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Uzman açıkladı: Uzman açıkladı: "Gram altında 455 -459 seviye görülebilir" Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?

"ONS ALTIN 1.900 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ OLABİLİR "

Vakıf Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ve ABD tahvillerinin nispeten yatay seyretmesi de altın için pozitif. 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareket altında yön tayini açısından izlenmeye devam edilmelidir." denildi.
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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