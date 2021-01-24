Ons altında 1900 dolar beklentisi... 24 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasıyla gram altın fiyatları hareketlendi. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatı düşüşe geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 24 Ocak 2021 Pazar anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl? BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 443,16 lira oldu. Gram altın haftayı yüzde -0,28 düşüşle kapattı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 24 Ocak 2021 Pazar gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 441,91 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 441,81 TL BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Bugün haftanın son tatil gününde altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında 1.854,56 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 733,00 lira olmuştu. Çeyrek altın cuma gününü yüzde -0,14 düşüşle kapattı. Peki 24 Ocak 2021 Pazar çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 732,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 721,00 TL 6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi? BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.917,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını cuma gününü yüzde -0.17 düşüşle kapattı.24 Ocak 2021 Pazar bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar? CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.912,00 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.870,00 TL ABD Hazine ve Maliye Bakanı eski Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.854,56 lira seviyesinde bulunuyor.