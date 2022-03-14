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Altın ve dolara yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş ‘daha mantıklı’ diyerek uyardı

14.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatı için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, bu hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Karar öncesi faizler, altın ve dolar fiyatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘daha mantıklı’ diyerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Altın ve dolara yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş ‘daha mantıklı’ diyerek uyardı

Altın ve dolar fiyatında Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler önemini korumaya devam ederken piyasalara yön verecek iki kritik veri Fed ve TCMB'den gelecek. Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı ifade ediliyor. TCMB'nin ise faizleri bu ay da sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Kritik veriler öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş faiz kararları, altın ve dolar fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve dolar fiyatı bu hafta yön bulacak! Fed ve TCMB kritik kararı açıklayacak...Altın ve dolar fiyatı bu hafta yön bulacak! Fed ve TCMB kritik kararı açıklayacak...

Piyasalarda sert yükselişler ve düşüşler olduğunun altını çizen İslam Memiş, “Kumar oynayarak insanlar elindeki varlıklarından oluyorlar. 2022 yılının senaryosu şu. Enflasyon ile fakirleştirilen insanların elinden al sat yaptırılarak elindeki varlıklar alınarak daha da fakir edilecek. İnsanların alım gücü azalmaya devam ediyor. İkinci tezgaha düştüler. Savaş ortamı korku pompalıyorlar manipülasyon piyasasında dalgalı piyasada insanlar al sat yaparak parasını katma hayalinde olacaklar ama bakacaklar ki elindekinden de olmuşlar. Al sat bağımlısı olanlar akıllanmayacak. Çok güzel tezgah hazırladılar. Manipülasyon piyasasında insanların elindekini alacaklar. Altın uçacak kaçacaktı ne oldu? Altının onsu 1974 dolar. Uçan kaçan olmadı” dedi.

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“TCMB FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK”

Yatırımcıların bu hafta Fed’e odaklandığını ifade eden İslam Memiş, “Sizi 4 aydır Fed'in faiz kararına hazırladım. Bu yoldan dönen kendi bilir. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın faiz kararı var. Dolar kuruna karşı bakalım Merkez Bankası nasıl karar verecek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacaktır. Tahmin ve öngörüm bu yönde” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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“DOLARLA ALTIN ALMAK MANTIKLI”

“Yüksek kur eşittir yüksek enflasyon demek. Faiz artırımı noktasında beklentimi devam ettiriyorum” diyen İslam Memiş, “Dolarla altın almak günlük bazda mantıklı olacak. Altının gram fiyatı dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Bu fiyatlardan altın ve gümüş almayı tercih etmem. Elimde TL olsun bu fiyatlardan almam” ifadelerini kullandı.

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