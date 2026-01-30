Altın ve gümüşte kan kaybı devam ediyor! Bir günde yüzde 12 değer kaybı: Gram altının fiyatı...

Altın ve gümüş fiyatları, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle sert düşüş kaydetti. Değerli metaller, son dönemde ulaştıkları zirve seviyelerin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıplar yaşadı.

YÜZDE 12 KAYIP

Altın, bir günde ons başına yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

GÜMÜŞ 73 DOLARA KADAR İNDİ

Gümüş ise günlük bazda yüzde 33 ile rekor düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı, 9 Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

8 bin TL'yi geçen gram altın son yaşanan düşüşlerle birlikte 6 bin 789 TL'ye kadar geriledi.

## CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ