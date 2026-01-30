FİNANS

Altın ve gümüşte kan kaybı devam ediyor! Bir günde yüzde 12 değer kaybı: Gram altının fiyatı...

Değerli metallere olan ilgi altın fiyatlarını yükseltmişti. Gram altın geçtiğimiz günlerde 8 bin TL'yi geçmişti. Gümüş ise 100 doları aşmıştı. Altın ve gümüşte dün başlayan düşüş devam ediyor. Altın, bir günde ons başına yüzde 12 değer kaybetti. Gram altın 6 bin 789 TL'ye kadar geriledi.

Recep Demircan

Altın ve gümüş fiyatları, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle sert düşüş kaydetti. Değerli metaller, son dönemde ulaştıkları zirve seviyelerin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıplar yaşadı.

YÜZDE 12 KAYIP

Altın, bir günde ons başına yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

GÜMÜŞ 73 DOLARA KADAR İNDİ

Gümüş ise günlük bazda yüzde 33 ile rekor düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Gümüş fiyatı, 9 Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

8 bin TL'yi geçen gram altın son yaşanan düşüşlerle birlikte 6 bin 789 TL'ye kadar geriledi.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.827,01
6.828,66
% -9.32
21:56
Ons Altın / TL
212.831,04
212.956,97
% -9.05
22:11
Ons Altın / USD
4.893,50
4.895,27
% -9.29
22:11
Çeyrek Altın
10.923,21
11.164,85
% -9.32
21:56
Yarım Altın
21.778,16
22.329,71
% -9.32
21:56
Ziynet Altın
43.692,85
44.522,84
% -9.32
21:56
Cumhuriyet Altını
49.343,00
50.084,00
% -6.89
17:12
