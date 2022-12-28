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ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 28 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? Uzman isim uyardı: "Yeni yılda..."

28.12.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde (28 Aralık 2022 Çarşamba) yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Kapalıçarşı esnafı ile Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni yıla ilişkin açıklama geldi. Öte yandan önceki kapanışını 18,6786 TL'den yapan Dolar 18,6736 TL alış, 18,6836 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN yatırımcıları DİKKAT! 28 Aralık 2022 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? Uzman isim uyardı: "Yeni yılda..."

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ile dolar ve euro'da son durum merak konusu oldu. Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

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Altın fiyatları, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Güncel Dolar ve Euro fiyatları! 28 Aralık 2022 Çarşamba Güncel Dolar ve Euro fiyatları! 28 Aralık 2022 Çarşamba

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.088,26 TL'den yapan gram altın bugün 1.088,00 TL alış, 1.088,12 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,211,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.109,00 liradan alınıyor, 7.211,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.623.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.539,00 liradan alınıyor, 3.620,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.811,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Aralık itibariyle 1.775,00 liradan alınıyor, 1.810,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Aralık günü 7.106,00 TL alış, 7,204,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

YENİ YILDA ALTINI NELER BEKLİYOR? KAPALI ÇSRŞI ESNAFINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCISINA 'YENİ YIL' UYARISI: "2023'ÜN TAMAMI ÇOK BELİSİZ..."

Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan ünlü uzman İslam Memiş, "Altın ve gümüş 2022'de manipüle edildi, değerinin altında kaldı, en az 6 ay bekleyebiliyorsan altın ve gümüş tarafında paranı değerlendirebilirsin. Dolar değer kazandığı zaman gram altın ve gram gümüş zaten yükseliyor. Buna onslar da dahil olduğunda çarpı iki. 2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023'te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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