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Altın yeni haftada düştü... Gram altın ne kadar? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Altının geçtiğimiz hafta ani fiyat artışından sonra tekrar düşmüştü. Yeni haftaya da düşüşle başladı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Ekim 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 19 Ekim 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altın yeni haftada düştü... Gram altın ne kadar? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta artmasının ardından yatırımcısını heyecanlandırdı. Geçen haftaya artışla başlayan ons fiyatı bu hafta düşüşte. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 19 Ekim 2020 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde.

Uzmanı altın tahminini yorumladı, Uzmanı altın tahminini yorumladı, "Altında orta ila uzun vadede yukarı yön beklentimiz sürüyor"... Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak?

Bir gram altın ne kadar?

Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından, ABD işsizlik rakamlarının açıklanması ve aşı açıklamalarının sürekli gelmesi ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 19 Ekim altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 483,25 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 484,61 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.28 hareketle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 483,25 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 483,17 lira olarak belirlendi.

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Bir çeyrek altın ne kadar? (19 Ekim 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.901,39 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 797,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.64 hareketli başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 791,90 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 783,10 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.171,80 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.60 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.151,30 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.132,00 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.901,39 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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