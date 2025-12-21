'Altında değil, üzerine çıkma ihtimali de çok zor' Asgari ücret için net sözler

Yeni asgari ücret rakamı ile ilgili belirsizliğin ortadan kalkacağı tarih giderek yaklaşıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi. 2026 asgari ücret rakamı ile ilgili uzman isimlerden de tahminler ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Artık asgari ücret için son viraja girilirken uzmanlar bazı rakamlar üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Komisyondan çıkacak nihai rakam merakla bekleniyor.

"YÜZDE 25'İN ALTINDA BEKLEMİYORUM! YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKMA İHTİMALİ DE ÇOK ZOR GÖRÜNÜYOR"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Mahmut Aydoğmuş, asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz. Şu anda yüzde 25 ile 30 bandında bir rakam üzerinde bir müzakere süreci olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel de bu çerçevede şekillenecektir. Yani yüzde 25'in altında beklemiyorum ben. Ama yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimali de şu anda çok zor görünüyor.

"SADECE BİR KÖK MAAŞ ARTIŞINDAN İBARET DEĞİL BU SÜREÇ"

Tabii sadece şu anda kamuoyu tamamen oransal olarak net asgari ücret ne kadar artacak, tabii milyonları ilgilendiren daha ziyade kısım burası ama bunun dışında diğer çeşitli sosyal haklar, yan haklar gibi mevzular da var. Dolayısıyla bu özellikle geçtiğimiz haftaki ikinci toplantıda hani o masada ne oluyor, tabii detaylar konuşuluyor. Yani neticede sadece bir kök maaş artışından ibaret değil yani bu süreç. Dolayısıyla burada belirli olan taraflar var. Ancak daha ziyade kamuoyunun merak ettiği; net asgari ücret ne kadar olacak. Çünkü Türkiye'de sabit bir maaş sistemi üzerinden konuşuyoruz. Yani kişilerin bulunmuş oldukları sektörler, bölgeler ya da kıdem gibi birden fazla böyle değişkenlik arz edecek duruma göre farklılık oluşturan asgari ücret yok ülkemizde. Sadece standart bir asgari ücretten bahsediyoruz.

"27 BİN - 28 BİN BANDINDA BİR ASGARİ ÜCREİN BU HAFTA İÇİ AÇIKLANMASINI BEKLİYORUM"

Dolayısıyla herkesin de merak ettiği 22 bin 104 TL olan halihazırdaki asgari ücret ki temmuz ayında bir artış da olmamıştı... Dolayısıyla buradan enflasyon farkından doğan zararlar telafi edilecek mi, edilecekse ne düzeyde edilecek bunları göreceğiz. Ama 27 bin - 28 bin bandında bir asgari ücretin bu hafta içi açıklanmasını ben de bekliyorum"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI