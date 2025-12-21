FİNANS

'İhtimal çok kuvvetli' Asgari ücrette o açıklamaya dikkat çekti

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. 2026 asgari ücret rakamının belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu son olarak ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Asgari ücrete dair uzman yorumları ve tahminler de merak ediliyor. Peki, yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin'den dikkat çeken değerlendirme geldi.

Hande Dağ

Son dakika asgari ücret gelişmeleri... Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kritik ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Şimdi gözler, 2026 asgari ücret rakamının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Uzman isimlerden de dikkat çeken değerlendirmeler geliyor.

"ÇOK UZUN BİR SÜRE OLMADAN ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENİP AÇIKLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

A Haber yayınında konuşan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta başından itibaren ben çok uzun bir süre olmadan, asgari ücretin bir toplantıyla belirlenip kamuoyuna da açıklanacağını tahmin ediyorum. Tabii burada asgari ücretin, ne kadar artacağına dair, çeşitli rakamlar konuşuluyor. Ancak taraflar henüz bir rakam telaffuz etmiş değil. Burada özellikle asgari ücret belirlenirken belli kriterler elbette değerlendiriliyor. Yani mevzuatta ya da asgari ücret belirlenirken işte şu kadar olacak diye memur toplu sözleşmelerinde ya da işçi Bağkur emeklilerinde mevzuatta artışı belirleyen herhangi bir unsur yok. Ancak belli kriterler var. Örneğin asgari ücret yönetmeliğinde asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, genel ücretlerin seviyesi, ücretler içindeki durum yani bütün bu kriterler dikkate alınarak bir asgari ücretin belirleneceği ifade ediliyor. Bu kriterler dışında genellikle masada zaten kamu kurumlarının yaptığı sunumlarda da dikkat çekildiği üzere enflasyon yani bir önceki yılın bu yıl için işte 2025 yılı içinde gerçekleşen yıllık TÜFE oranı, 2026 yılının hedeflenen TÜFE'si, ülkenin büyüme oranı, geçim şartları, satın alma gücü bütün bunlar dikkate alınarak bir asgari ücret belirleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ben çok hani uzun da bir zaman olmadan, hafta sonuna belki kalmadan önümüzdeki hafta, asgari ücretin belirlenme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINI İŞARET ETTİ

Burada şuna dikkat çekmek isterim; geçtiğimiz haftalarda 11 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı TİSK Genel Kuruluna katılmış ve masada asgari ücret komisyonunda beş üyeyle işvereni temsil eden TİSK Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı ve orada işverenlere emek sermaye ilişkisinde emeğin önemini, alın terinin önemine vurgu yapan bir konuşma yapmıştı. Ve orada da çalışanların haklarını, hukuklarını korumanın, adaletli bir paylaşım yapmanın önemine vurgu yapmıştı ve işverenlerin, çalışanların haklarını, hukuklarını korudukları takdirde bunun işverenlere verimlilik, bereket ve kazanç olarak geri döneceğini ifade ederek işverenlere taşın altına elinizi koyun demişti. Zira asgari ücret tespit komisyonunda hükümet temsilcileri yani kamuyu temsil edenler aslında hakem rolünde. Yani çünkü kamuda asgari ücret alan yok. Dolayısıyla hakem rolünü yerine getirirken de bütün biraz önce bahsettiğimiz asgari ücreti belirleyen kriterleri dikkate alarak bir rakam söylüyor. Ama elbette şunu biliyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli vurgu yapıyor, yine o konuşmada da fırsatçılara, hiçbir gerekçe olmadan, ürün fiyatlarını, hizmet fiyatlarını artıranlara yönelik de bir uyarı yapmıştı aynı zamanda. Yani sadece işverenlere, taşın altına elini koyun dememiş, aynı zamanda da özellikle bu ücret artışları döneminde, emekli aylıklarının artışları döneminde hiçbir gerekçesi olmadan etiket fiyatlarını artıran fırsatçılara da dikkat çekmişti. Zira bazı kesimler, bazı fırsatçılar asgari ücretliye yapılacak artışı, işçiye, emekliye yapılacak artışı sanki ürün fiyatlarına yapılacak bir artışmış gibi algılıyorlar. Bunun da yanlış olduğunu ifade edelim. Bu yapılan artışlar hayat pahalılığını, o zorluğu çeken vatandaşlarımızın, enflasyonun tahribatına karşı satın alma gücü azalan vatandaşımızın satın alma gücünü en azından korumak için verilen artışlar olduğuna dikkat çekmişti. Ben bu nedenle asgari ücret artışının elbette komisyon kararını verecektir ama onun ötesinde bu noktaların da önemli olduğunu düşünüyorum.

Zira asgari ücrete yapılacak artış işçiler çalıştıktan sonra ücretlerini aldıkları için 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ilk alanlar ya Ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında alacaklar. Daha onların cebine bu artışlar girmeden birtakım fırsatçılar onların ceplerine giren bu artışları almasına, emekçileri sömürmesine de fırsat vermemek gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Zira hem Cumhurbaşkanımız hem Çalışma Bakanı bu dönemde bunlara çok vurgu yaparak dikkat çekmişti.

ASGARİ ÜCRETE DAİR BEKLENTİLER

Ben uzun yıllardır bu konuları konuşuyorum. Yani hani bir rakam telaffuz etmekten özellikle kaçınıyorum. Bunun birkaç nedeni var. Temel nedenlerinden biri de henüz taraflar bir rakam telaffuz etmeden bizim bunu telaffuz etmemiz o masadaki sosyal tarafların iradelerini gölgelemek olarak değerlendiriyorum. İkincisi yani bu konularda, konuştuğumuzda özellikle bizi dinleyenlerin, hemen bu gıda fiyatları konusunda, birtakım işte etiket fiyatlarını değiştirdiklerini düşünüyorum. Ben bu konuda yani hani şunu tahmin ediyorum, bunu tahmin ediyorum demekten biraz imtina ediyorum.

Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen hususların asgari ücret görüşmelerine masaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hükümetten yapılan açıklamalara baktığımızda da bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Aynı zamanda asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladığında, geçmiş dönemlerde sıkça örneğine rastladığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyorlar ve bu bilgiler neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanı her dönem emekçi lehine orada bir son dokunuş dediğimiz bir etkisinin olduğunu da ifade edelim. Ben önümüzdeki hafta asgari ücrete dair yapılacak çalışmalardan sonra yani geçmiş yıllarda olduğu gibi böyle bir şey olduğu takdirde orada Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir etkisinin olacağını dolayısıyla belki konuşulan senaryoların gerçekleşebileceği belki farklı bir tablonun ortaya çıkacağını da görme imkanımız olur.

Şunu da söyleyelim; biliyorsunuz asgari ücret yıllık artıyor. Ama 2022 ve 2023'te yine sene başında yıllık artmasına rağmen bir ihtiyaç olmuş ve ara zam yapılmıştı. Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları söz konusu olmuştu ve işverenler de özellikle masada olan TİSK'i temsil eden Özgür Burak Akkol da bu çağrılara cevap verip ara artış da yapmıştı. Son 2 yıldır yıllık yapılıyor. Bu yıl da yıllık olma ihtimali yine yüksek bu artışın. Zaten hani belirlenirken yıllık belirleniyor. Dolayısıyla burada hem işverenin hem bu açıklamaların masaya olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum. İnşallah burada çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, işverenlerimizin maliyetini de, işte asgari ücret desteği söz konusu, Devlet zaten bu maliyetler nedeniyle asgari ücretliler daha fazla eline ücret geçsin diye 2016 yılından beri asgari ücret desteği veriyor. Dolayısıyla masada o da olacak. Dolayısıyla bu destekle birlikte inşallah çalışanların yüzünü güldürecek, onların satın alma gücünü koruyacak, belki de geliştirecek bir asgari ücret tespit edilecektir diye düşünüyorum"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
