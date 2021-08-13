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Altında işçilik kampanyası! Altın fiyatları yarı fiyatına kadar düştü

13.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonunun başlamasıyla hareketlenen altın piyasası, fiyatların düşmesi ve Kuyumcukent esnafının kampanyalarıyla vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yaz mevsimiyle beraber başlayan düğün sezonu altın piyasasını hareketlendirdi. Altın fiyatlarının kısmen düşmesi vatandaşları mutlu ederken Kuyumcukent esnafının işçilikte yüzde 50’ye varan indirimler başlatması evlilik hazırlığındaki çiftlerin mutluluğunu katladı.

YARI FİYATINA KADAR DÜŞTÜ

Kuyumcukent esnafı tarafından evlenecek çiftler için başlatılan kampanyada, tam gelin seti 5 bin 850 liradan 4 bin 700 liraya düşerken altın kolyeler bin 60 liradan 850 liraya düştü. Tuğralı kolye 5 bin 150 liradan 3 bin 950 liraya düşerken Trabzon Hasır Bilezik 7 bin liradan 5 bin 700 liraya düştü.

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GELİNLİK FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Kuyumcukent’de altın fiyatlarının yanı sıra gelinlik ve düğün organizasyonlarında da indirime gidildi.

Gelinlik fiyatları 4 bin 500 liradan 2 bin 500 liraya indi. İndirimlerin yanı sıra gelinlik aksesuarları da kampanya kapsamında alıcılara hediye ediyor. Kampanya kapsamında düğün, nişan organizasyonlarında tek kişilik masa ve sandalye ile tüm aksesuarları ise 55 liradan 30 liraya indi.

Kaynak: İHA

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gram altın Kuyumcu
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