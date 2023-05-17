FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı: Türk Lirası’na yüzde 10’luk dönüşümü tamamlayamayan bankalar…

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı: Türk Lirası’na yüzde 10’luk dönüşümü tamamlayamayan bankalar…

17.05.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası kararıyla, gerçek kişi hesaplarında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak.

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı: Türk Lirası’na yüzde 10’luk dönüşümü tamamlayamayan bankalar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama eklendi. TCMB 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi Döviz hesabından TL’ye yüzde 10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalar eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirdi.

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Eklenen geçici 11’inci maddede “28/7/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına göre 26/5/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 10,00’ın altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilir” ifadelerine yer verildi.

dolar (7)

Bu oran Nisan ayında yapılan düzenlemede yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Düzenleme hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsıyordu. Yeni düzenlemede sadece gerçek kişiler için hedefler güncellendi. Tüzeller için ise eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumculardan gram altın için yorumKuyumculardan gram altın için yorum
Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...
Kuyumcu esnafından yeni madeni 1 lira yorumuKuyumcu esnafından yeni madeni 1 lira yorumu
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yok

Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yok

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Seçim sonrası beklentiler boşa çıktı: İşte gram altındaki düşüşün sebebi...

Seçim sonrası beklentiler boşa çıktı: İşte gram altındaki düşüşün sebebi...

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.