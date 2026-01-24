Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, alternatif yatırım araçları arasında dikkat çeken yeni bir rekor gündemde. Sri Lanka’da bir madende keşfedilen 3.563 karatlık nadir Mor Yıldız Safiri, uzman değerlemelerine göre 300 ila 400 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşabilir. Altın, elmas ve nadir sanat eserlerini bile gölgede bırakan bu astronomik rakam, doğal taşları “güvenli liman” arayışındaki büyük yatırımcıların yeniden radarına soktu. Uluslararası laboratuvarlar tarafından tescillenen taş, şimdiden dünyanın en değerli fiziksel varlıklarından biri olarak gösteriliyor.

"Saf Toprakların Yıldızı" (Star of Pure Land) adı verilen kristal, yalnızca bir avuç içine sığacak büyüklükte olmasına rağmen tahmini 220 milyon sterlin (yaklaşık 300 milyon dolar) değer biçiliyor.

Kendi kategorisinde dünyanın en büyük doğal yıldız safiri olarak kabul edilen taş, mor tonlarının derinliği ve yüzeyindeki yıldız deseniyle koleksiyonerlerin ilgisini üzerine çekiyor.

GÖKSEL PARILTININ SIRRI: ASTERİZM

Yıldız safirlerini benzersiz kılan en önemli özellik, 'asterizm' adı verilen optik fenomen. Taşın içindeki iğne ucu şeklindeki rutil mineralleri, ışık altında safirin tam merkezinde yıldız benzeri bir desen oluşturuyor.

Bu özel safirde ortaya çıkan altı ışınlı yıldız kümesinin olağanüstü netlikte olduğu belirtildi.

'TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ'

Ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, safirin merkezindeki yıldız desenini "türünün tek örneği" olarak tanımlıyor.

Amarasinghe’ye göre ışınların eşit uzunlukta, keskin ve tam merkezde konumlanmış olması, bu taşı diğer tüm yıldız safirlerinin çok ötesine taşıyor.

DEĞERİ EN AZ 300 MİLYON DOLAR

Henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmasa da uzmanlar taşın değerinin 300 milyon doların altına düşmeyeceğini öngörüyor.

Uluslararası değerleme kuruluşları ise fiyat aralığını 300 ile 400 milyon dolar (223–298 milyon sterlin) arasında hesaplıyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

The Natural Sapphire Company tarafından yapılan teknik değerlendirmeye göre ideal bir yıldız safirinde:

Yıldız tam merkezde yer almalı

Işınlar eşit uzunlukta ve net olmalı

Desen kubbenin tepesinden tabanına kadar kesintisiz uzanmalı

Mor Yıldız Safir, bu kriterlerin tamamını kusursuz biçimde karşılıyor.

BİR OCAĞIN İÇİNDE BULUNDU

Taş, 2023 yılında Sri Lanka’nın “mücevher şehri” olarak bilinen Rathnapura’daki bir ocakta keşfedildi.

Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan bir yatırımcı grubuna ait olan kristalin gerçek değeri, yaklaşık iki yıl süren analizlerin ardından ortaya çıkarıldı.

ULUSLARARASI LABORATUVARLAR ONAYLADI

Safir, iki bağımsız uluslararası laboratuvar tarafından incelenerek doğal olduğu ve benzersiz özellikler taşıdığı resmen tescillendi.

Muazzam karat ağırlığı sayesinde, dünyanın en ünlü elmaslarını bile geride bırakan bir finansal değere ulaştığı belirtiliyor.

DÜNYA REKORLARINI GERİDE BIRAKABİLİR

Geçmişte satılan en pahalı taşlar arasında:

14,62 karatlık Oppenheimer Blue (2016): 57,5 milyon dolar

11,15 karatlık Williamson Pink Star (2022): 57,7 milyon dolar

Mor Yıldız Safir’in bu rakamları katlayarak geçmesi bekleniyor.

PAHA BİÇİLMEZ BİR DÜNYA MİRASI

Uzmanlara göre nadirlik, eşsiz renk tonu ve kusursuz yıldız deseni gibi faktörler bu safiri sıradan bir mücevherin çok ötesine taşıyor.

Gerçekleşmesi beklenen satış fiyatıyla “Saf Toprakların Yıldızı”, insanlık tarihinin en değerli doğal objelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. (Kaynak: Haber7)