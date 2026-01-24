FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı

Dünyanın konuştuğu keşif; Sri Lanka’da bulunan 3 bin 563 karatlık nadir mor yıldız safiri, uluslararası laboratuvarlarca tescillendi. Uzmanlara göre taşın değeri 300 milyon doların üzerine çıkarken, devasa karat ağırlığıyla dünyanın en büyük doğal yıldız safirleri arasında yer alıyor.

Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, alternatif yatırım araçları arasında dikkat çeken yeni bir rekor gündemde. Sri Lanka’da bir madende keşfedilen 3.563 karatlık nadir Mor Yıldız Safiri, uzman değerlemelerine göre 300 ila 400 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşabilir. Altın, elmas ve nadir sanat eserlerini bile gölgede bırakan bu astronomik rakam, doğal taşları “güvenli liman” arayışındaki büyük yatırımcıların yeniden radarına soktu. Uluslararası laboratuvarlar tarafından tescillenen taş, şimdiden dünyanın en değerli fiziksel varlıklarından biri olarak gösteriliyor.

"Saf Toprakların Yıldızı" (Star of Pure Land) adı verilen kristal, yalnızca bir avuç içine sığacak büyüklükte olmasına rağmen tahmini 220 milyon sterlin (yaklaşık 300 milyon dolar) değer biçiliyor.

Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı 1

Kendi kategorisinde dünyanın en büyük doğal yıldız safiri olarak kabul edilen taş, mor tonlarının derinliği ve yüzeyindeki yıldız deseniyle koleksiyonerlerin ilgisini üzerine çekiyor.

GÖKSEL PARILTININ SIRRI: ASTERİZM

Yıldız safirlerini benzersiz kılan en önemli özellik, 'asterizm' adı verilen optik fenomen. Taşın içindeki iğne ucu şeklindeki rutil mineralleri, ışık altında safirin tam merkezinde yıldız benzeri bir desen oluşturuyor.

Bu özel safirde ortaya çıkan altı ışınlı yıldız kümesinin olağanüstü netlikte olduğu belirtildi.

Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı 2

'TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ'

Ünlü mücevher uzmanı Ashan Amarasinghe, safirin merkezindeki yıldız desenini "türünün tek örneği" olarak tanımlıyor.

Amarasinghe’ye göre ışınların eşit uzunlukta, keskin ve tam merkezde konumlanmış olması, bu taşı diğer tüm yıldız safirlerinin çok ötesine taşıyor.

DEĞERİ EN AZ 300 MİLYON DOLAR

Henüz resmi bir satış fiyatı açıklanmasa da uzmanlar taşın değerinin 300 milyon doların altına düşmeyeceğini öngörüyor.

Uluslararası değerleme kuruluşları ise fiyat aralığını 300 ile 400 milyon dolar (223–298 milyon sterlin) arasında hesaplıyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

The Natural Sapphire Company tarafından yapılan teknik değerlendirmeye göre ideal bir yıldız safirinde:

  • Yıldız tam merkezde yer almalı
  • Işınlar eşit uzunlukta ve net olmalı
  • Desen kubbenin tepesinden tabanına kadar kesintisiz uzanmalı

Altını ve elması solladı! Bir avuçluk taş 300 milyon dolarlık servet çıktı 3

Mor Yıldız Safir, bu kriterlerin tamamını kusursuz biçimde karşılıyor.

BİR OCAĞIN İÇİNDE BULUNDU

Taş, 2023 yılında Sri Lanka’nın “mücevher şehri” olarak bilinen Rathnapura’daki bir ocakta keşfedildi.

Güvenlik gerekçesiyle isimleri açıklanmayan bir yatırımcı grubuna ait olan kristalin gerçek değeri, yaklaşık iki yıl süren analizlerin ardından ortaya çıkarıldı.

ULUSLARARASI LABORATUVARLAR ONAYLADI

Safir, iki bağımsız uluslararası laboratuvar tarafından incelenerek doğal olduğu ve benzersiz özellikler taşıdığı resmen tescillendi.

Muazzam karat ağırlığı sayesinde, dünyanın en ünlü elmaslarını bile geride bırakan bir finansal değere ulaştığı belirtiliyor.

DÜNYA REKORLARINI GERİDE BIRAKABİLİR

Geçmişte satılan en pahalı taşlar arasında:

14,62 karatlık Oppenheimer Blue (2016): 57,5 milyon dolar

11,15 karatlık Williamson Pink Star (2022): 57,7 milyon dolar

Mor Yıldız Safir’in bu rakamları katlayarak geçmesi bekleniyor.

PAHA BİÇİLMEZ BİR DÜNYA MİRASI

Uzmanlara göre nadirlik, eşsiz renk tonu ve kusursuz yıldız deseni gibi faktörler bu safiri sıradan bir mücevherin çok ötesine taşıyor.

Gerçekleşmesi beklenen satış fiyatıyla “Saf Toprakların Yıldızı”, insanlık tarihinin en değerli doğal objelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. (Kaynak: Haber7)

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Ocak 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Ocak 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Ocak 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Ocak 2026)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.944,72
6.945,51
% 1.57
23:59
Ons Altın / TL
215.972,89
216.091,77
% 1.59
23:59
Ons Altın / USD
4.981,31
4.981,88
% 1.32
23:59
Çeyrek Altın
11.111,54
11.355,91
% 1.57
23:59
Yarım Altın
22.153,64
22.711,82
% 1.57
23:59
Ziynet Altın
44.446,18
45.284,73
% 1.57
23:59
Cumhuriyet Altını
46.974,00
47.674,00
% 1.16
13:15
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka Altın elmas safir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.