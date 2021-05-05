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Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu

05.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu.

Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 476 bin 100 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 477 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 219 milyon 182 bin 4,05 lira, işlem miktarı ise 463,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 219 milyon 182 bin 4,05 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

DRKLŞ

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