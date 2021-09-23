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Altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi

23.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 489 bin 800 lira, en yüksek ise 502 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 502 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 197 bin 687,42 lira, işlem miktarı ise 998,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 702 bin 447,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, T. Halk Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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