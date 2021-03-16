Analistler açıkladı: Tahlil faizleri altın fiyatlarının yönünü belirleyecek!

411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 411 altında kalabilirse 406 - 400 ve 393'e doğru gerileme gözleyebiliriz.

Gram Altın , 420 desteğinin üzerinde tutunamadı ve özellikle USDTRY tarafındaki geri çekilmenin de etkisiyle yaşanan bu hareket sonrası 411'e doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. 411 buradaki kritik destek konumunda.

Meksa Yatırım gram altın açıklamasında altının kritik bir seviyede olduğunu, 411 TL'nin üzerinde kalırsa eğer 430 TL'yi görebileceğini belirtti ve şu yorumu paylaştı;

Yatırımcılar çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısına odaklanmışken, gram altın fiyatları haftanın ilk gününde yatay seyrederek, 420 TL seviyelerinde başladı. Geçen hafta en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL'deki yükselişten ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek yükseldi. Uzmanlar çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısı sonrasında, ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerindeki artışın altın fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini yorumladı.

"ABD tahvil faizleri göreceli yüksek seyrini korusa da Fed toplantısı öncesinde ılımlı sayılabilecek bir zeminde hareket edilmesi değerli metallerin yukarı yönlü tepki vermesini kolaylaştırıyor. Diğer taraftan sıklıkla dikkat çektiğimiz teknik seviyelerin aşılmış olması da ivme kazanımını kolaylaştırır nitelikte. Bu kapsamda ons altında 1720 doların gümüşte ise 26 doların üzerinde olunmasını pozitif buluyoruz. Bir süredir vurgu yaptığımız gibi ons altında 1720 doların üzerinde kalındıkça ana hedefin 1760-1765 dolar bölgesi olmasını bekleriz. Gümüşte ise 26,6 ve 27,2 dolar seviyelerini takip ediyoruz.

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın için negatif bölgede kalmaya devam ettiğini belirterek şu grafiği paylaştı;

Ons altın dün 1721 üzerinde yukarı hareket beklentimiz karşılandı ve 1735 olan ilk direncimize ulaşıldı. 1721 desteği bugün de önemini koruyor.

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Ancak değerli metallerin performansının ABD faizlerine olan bağlantısına dikkat çekmek istiyoruz. Bu noktada, tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte, faizlerin özellikle Fed toplantısının ardından yönünü yukarı çevirmesi durumunda bunun değerli metaller açısından negatif bir tablo yaratabileceğini unutmamak gerekiyor.

Benzer şekilde bugün perakende satışlar rakamının beklentilerden sapması halinde bunun hem tahvil faizleri hem de değerli metallerde hareketliliği artırabileceğini unutmamak gerekiyor."

'ALTIN YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR'

Stratejist Tunç Şatıroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı altın yorumunda şu açıklamayı paylaştı;

"Altın her şeye rağmen 1682'de destek buldu ve yükselişini sürdürüyor. 1740'ın geçilmesiyle yükselişe henüz inanmayan yatırımcıların da alıma geçmesini beklerim." dedi.

Şatıroğlu'nun güncel altın grafiği:





