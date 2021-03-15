Analistten altın yorumu: Gram altında 424 seviyesi geçilmezse yükselmez!

Yatırımcılar çarşamba günü yapılacak olan Fed toplantısına odaklanmışken, gram altın fiyatları yeni haftasına 420 TL seviyelerinde başladı. Geçen hafta en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL'deki yükselişten ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek yükseldi.

'ONS ALTIN 1721'İN ÜZERİNDE KALMAYA ÇALIŞIYOR'

Meksa Yatırım tarafından yapılan günlük altın analizinde ons altın için şu açıklama yapıldı;

"Altın dün 1715 seviyesi üzerine çıktık ve bugün 1721 üzeride kalma çalışması yapıyor. Kırılma seviyemizi günün dip noktası olan 1721'e çıkartıyor, buranın üzerinde yukarı hareketin devam potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Eğer bu seviye üzerinde kalabilirsek, gün içinde yukarı tepkinin devamı gözlenebilir.

1721 üzerinde kaldığı sürece 1735 - 1740 - 1760 - 1760 - 1775 hedef konumunda olabilir.

1721 altına inmesi durumunda ise 17015 - 1708 - 1700 ve 1690 a doğru gerileme izleyebiliriz." denildi.

GRAM ALTIN GRAFİĞİ

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Tekrara girecek ama çok soran var. 424 geçilmediği sürece güçlenmez. Düşüşlerde 407 ve 395 kademeli desteklerdir." yorumunda bulundu ve aşağıdaki grafiği paylaştı.