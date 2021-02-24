Analistten dikkat çeken altın yorumu: 2021'de altın rekor kırabilir, ons altın 2200 doları görebilir!

Altın fiyatları son durum açıklamaları yatırımcıların gündeminde yer etmeye devam ediyor. Dün akşam yatırımcıların gözleri Fed aşkanı Jerome Powell'ın Senato sunumundaki açıklamalarındaydı. Altın fiyatları, Powell'ın büyüme ve politika açıklamasının ardından ekonomiyi alt üst eden salgından dolayı desteği bırakmayacağını belirtmesiyle birlikte hafif yükselişe geçti. Powell bu akşam ikinci sunumunu Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirecek. Bu süreçte gram altın fiyatları ise küresel piyasalardaki dolar/TL'deki yükselişi ve altın fiyatlarını takip ederek 410 TL'nin üstünü gördü. Powell'ın sunumunun dışında Temsilciler Meclisi, Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinde gelişme kaydederek haftanın son günlerinde yasayı meclisten geçirmeyi tasarlıyor. Bu süreçte altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi araştırması yapan yatırımcıların bir gözü de ABD’deki mali teşvik paketi ve 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş. Peki altın fiyatları ne olur? İşte uzmanların ve yatırım şirketlerinin 2021 altın yorumları...

ALTIN 2021'DE REKOR SEVİYELERİ GÖREBİLİR

Credit Suisse kuruluşunun değerli metaller analisti Fahad Tariq, ons altının 2021'de rekor yüksek seviyeleri görmesini beklediğini açıkladı. Tariq açıklamasında ons altın fiyatının 2021 yılında yukarı yönlü olacağına aktararak, 2200 dolar seviyelerine gelmesinin mümkün olabileceğini aktardı. Ayrıca Tariq, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD tahvil faizlerinde yükselişi kontrol etmek için getiri eğrisi kontrolünden bahsetmesi halinde destek bulabileceğini ifade etti. Tariq, "Genel olarak reel faiz ortamı ve Fed'in teşvik edici duruşu altın için destekleyici olacaktır" yorumunda bulundu.

"ALTIN KISA VADEDE KÖTÜLEŞEBİLİR"

Ons altın, geçen haftayı 40 dolardan fazla bir kayıpla kapattıktan sonra hafta başından bu yana yana yüzde 1,31 yükselişte. Altın fiyatları, TSİ 08:24’te yüzde 0,16 yükselişle ons başına 1.808 dolar civarından işlem görüyor. Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, "Powell son zamanlarda yükselen tahvil faizlerine dair bir açıklama yapmadığı için altın hala tehlike bölgesinde. ABD Tahvil faizleri Fed müdahale etmeden önce daha da yükselebilir ve bu da altın için kısa vadeli görünümü kötüleştirebilir." dedi.