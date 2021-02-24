Analistten dikkat çeken altın yorumu: 2021'de altın rekor kırabilir, ons altın 2200 doları görebilir!

Altın fiyatları son durum açıklamaları yatırımcıların gündeminde yer etmeye devam ediyor. Dün akşam yatırımcıların gözleri Fed aşkanı Jerome Powell'ın Senato sunumundaki açıklamalarındaydı. Altın fiyatları, Powell'ın büyüme ve politika açıklamasının ardından ekonomiyi alt üst eden salgından dolayı desteği bırakmayacağını belirtmesiyle birlikte hafif yükselişe geçti. Powell bu akşam ikinci sunumunu Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirecek. Bu süreçte gram altın fiyatları ise küresel piyasalardaki dolar/TL'deki yükselişi ve altın fiyatlarını takip ederek 410 TL'nin üstünü gördü. Powell'ın sunumunun dışında Temsilciler Meclisi, Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinde gelişme kaydederek haftanın son günlerinde yasayı meclisten geçirmeyi tasarlıyor. Bu süreçte altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi araştırması yapan yatırımcıların bir gözü de ABD’deki mali teşvik paketi ve 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükseliş. Peki altın fiyatları ne olur? İşte uzmanların ve yatırım şirketlerinin 2021 altın yorumları...
Credit Suisse kuruluşunun değerli metaller analisti Fahad Tariq, ons altının 2021'de rekor yüksek seviyeleri görmesini beklediğini açıkladı. Tariq açıklamasında ons altın fiyatının 2021 yılında yukarı yönlü olacağına aktararak, 2200 dolar seviyelerine gelmesinin mümkün olabileceğini aktardı. Ayrıca Tariq, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD tahvil faizlerinde yükselişi kontrol etmek için getiri eğrisi kontrolünden bahsetmesi halinde destek bulabileceğini ifade etti. Tariq, "Genel olarak reel faiz ortamı ve Fed'in teşvik edici duruşu altın için destekleyici olacaktır" yorumunda bulundu.
Ons altın, geçen haftayı 40 dolardan fazla bir kayıpla kapattıktan sonra hafta başından bu yana yana yüzde 1,31 yükselişte. Altın fiyatları, TSİ 08:24’te yüzde 0,16 yükselişle ons başına 1.808 dolar civarından işlem görüyor. Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi araştırılırken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, "Powell son zamanlarda yükselen tahvil faizlerine dair bir açıklama yapmadığı için altın hala tehlike bölgesinde. ABD Tahvil faizleri Fed müdahale etmeden önce daha da yükselebilir ve bu da altın için kısa vadeli görünümü kötüleştirebilir." dedi.
Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, " Altın dün piyasalardaki sert düşüşlere rağmen iyi durdu. Göstergeler AL konumunda devam ediyor. Dolar endeksindeki düşüş devam ediyor ve ABD 10 yıllık faizlerinde de gerileme var. Altının dün bahsettiğim 1830 bölgesine devam etmesini bekliyorum." dedi.
İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 24 Şubat 2021 tarihli gram altın grafiği...
InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde altının direnç nokataları belirtilerek şu açıklama yapıldı;
"Ons Altın güne 1.805 seviyesinden başlangıç yaptı. Hafif alıcılı işlem gören emtianın öğleden önce en yüksek 1.814 en düşük 1.804 seviyelerine geldiği görülmüştür. Şu sıralarda seviyelerinden işlem gören ons altın için ilk direnç 1.812 seviyelerinde.
Destek: 1.802 - 1.799
Direnç: 1.812 - 1.818"
ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın analizinde şu paylaşım yapıldı;
"Fed Başkanı Powell’ın enflasyonun para politikası açısından şimdilik önemli bir risk olarak görülmediğine yönelik açıklamalarının ardından ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim hız keserken bunun değerli metallere ise önemli bir yansıması olduğunu söylemek zor. Bu noktada altının ons fiyatı 1800 doların üzerine tutunmaya devam ederken benzer şekilde gümüş fiyatlarının da 27,4 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Görünümde şimdilik anlamlı bir değişim gerçekleşmezken kısa vadede fiyatların çok büyük ölçüde faizlerdeki seyre göre yön bulacağını tahmin ediyoruz.
Öte yandan altın/gümüş rasyosunun 64 seviyesinin üzerinde taban oluşturma çabasını ise yakından izliyoruz. Bu çabaların sonuç vermesi durumunda altının son dönemdeki baskıdan sıyrılmaya gayret etmesi şaşırtıcı olmayacaktır."
Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde, ons altın fiyatlarının 1805 doların üstünde kapanması durumunda destek görebileceği belirtilerek şu açıklama yayınlandı:
"FED Başkanı Powell'ın değerlendirmesinde, hedeflerin uz ağındayız vurgusuyla yükselen Altın, 1805 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin altında günlük bazda kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1829 olacaktır. Aksi halde, 1805 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 1785 ve 1763 destek seviyelerini takip ediyor olacağız.
Destek: 1805 - 1785 - 1763
Direnç: 1829 - 1854 - 1873"
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