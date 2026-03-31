Ankara'da 5G heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Verileri koruyamıyorsanız egemenlik zafiyeti vardır"

nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) Türkiye'de yarın resmen başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni" gerçekleşiyor.

BAKAN URALOĞLU: "TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ROLÜ GÜÇLENECEK"

Törende konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "5G'yi aşamalı yaygınlaştıracağız. Türkiye dijital çağın lideri olacak. 5G sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı. Türkiye'nin dijital dönüşüm rolü daha da güçlenecek" mesajları verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SAVAŞLAR SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler ise şöyle:

Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere savaş ve çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi. Verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde ciddi zafiyet vardır.

5G teknolojisi ile Türkiye'nin rekabet gücü artacak, dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek. 5G teknolojisinde emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum.

Dijital kapasitemizi artırdık. Güçlü siber güvenlik mimarisi için ne gerekiyorsa yaptık. Dijital dönüşümde attığımız stratejik adımlarla ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkardık.

"İLAVE TEDBİRLERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DEVREYE ALACAĞIZ"

Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini özellikle güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız.

Dünyada kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz.

İşletmecilerimiz yıllara göre artacak şekilde, ilk etapta yüzde 60 oranında yerli malı belgeli ürün, yüzde 30 oranında milli haberleşme ürününü kullanacak. Devamında bu rakamlar peyderpey artırılabilecek.

Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız.

Türkiye'nin dört bir yanını 5G altyapısıyla donattık. Böylece yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunma imkanı oluşturduk.

"KİLOMETRELERCE ÖTEDEN AMELİYAT YAPILABİLECEK"