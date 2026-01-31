FİNANS

Ankara'da 'gizli oyun' deşifre oldu! Çiçekçi ve şef garsonun hesabından milyonlar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanıyla ilişkili kişilere yönelik "fuhşa teşvik" suçundan hazırlanan iddianamede şüphelilerin banka hesap dökümleri dikkat çekti. Şüphelilerden birinin hesabında beş ayda 179 milyon liralık hareket tespit edildi. Mekanlardan birinde çiçekçi olarak çalışan şüphelinin hesabındaki para hareketi dikkat çekici bulundu.

Ankara'daki dokuz eğlence mekanına yönelik fuhuşa teşvik soruşturmasında iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve ihbarcıların beyanlarına yer verildi.

BEŞ AYDA DİKKAT ÇEKİCİ PARA TRAFİĞİ

İddianamede, suça konu telebarın ortaklarından şüpheli D.Y'nin banka hesapları incelendiğinde, farklı bankalarda 52 hesabının bulunduğu, yaklaşık beş ay içerisinde 245 farklı işlem ile 179 milyon 90 bin 464 liralık hesap hareketinin görüldüğü aktarıldı.

ŞEF GARSONUN HESAP DÖKÜMÜ

Şüpheli Y.A.'nın da suça konu telebarda şef garson olarak çalıştığı ve mekana ortak olduğu belirtilen iddianamede, Y.A'nın farklı bankalarda bin 29 hesabının bulunduğu, yaklaşık beş ay içerisinde 205 farklı işlem ile 15 milyon 679 bin 963 liralık hesap hareketinin olduğu kaydedildi.

ÇİÇEKÇİNİN HESABINDA YÜKSEK TUTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ!

İddianamede, telebarda çiçek ve sigara sattığı belirtilen şüpheli F.Y'nin ise yevmiye usulü çalıştığını beyan ettiği ancak banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, iş yerindeki pozisyonu ve beyanlarıyla uyumsuz şekilde hesabında yüksek tutarda para hareketliliği bulunduğu tespitine yer verildi.

Ayrıca tüm şüphelilerin farklı bankalarda birden fazla hesabının bulunduğu belirtilen iddianamede, bu hesaplar üzerinden yüklü miktarda kazanç sağladıkları ve kısa zamanda hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para giriş çıkışlarının belirlendiği aktarıldı.

TELEBARLARDA KADINLAR GARSON OLARAK KAYITLILAR

İddianamede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan S.K.'nin bazı mekanlarda fuhuş yapıldığını, telebarlarda kadınların garson olarak kayıtlı olduğunu ancak konsomatris olarak çalıştırıldıklarını anlattığı kaydedildi.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verilen E.S.A. ise Ankara'nın farklı telebarlarında ve gece kulüplerinde çalıştığını, şef garsonların kadınları erkek müşterilerin masalarına yönlendirdiğini, bir süre alkol aldıktan sonra taraflar arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde müşteriyle birlikte mekandan ayrıldıklarını beyan etti.

"BEDENİM ÜZERİNDEN PARA KAZANMALARINDAN BIKTIM"

E.S.A, telebarda çalışan kadınların erkek müşteriyle otele gitmesi durumunda kendilerinden komisyon talep edildiğini, komisyonların çoğunlukla nakit olarak alındığını, bazı durumlarda ise üçüncü kişilere ait hesaplara yatırıldığını anlatarak "Telebarlarda çalışan şef garsonların ve mekan sahiplerinin benim bedenim üzerinden haksız kazanç elde etmelerinden bıktım. Bu yüzden ifade vermek istedim." ifadelerini kullandı.

78'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, 15 mağdur kadına yönelik, aralarında telebarın işletme ortakları, çalışanlar ve mesul müdürlerinin bulunduğu 17 şüphelinin fuhşa teşvik suçundan 33'er yıldan 78'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

