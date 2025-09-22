FİNANS

Ankara'da iş insanına silahlı saldırı! Lüks aracının içinde şoförü vurdu

Ankara'da iş insanı Z.E. silahlı saldırıya uğradı. Şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile lüks aracın içinde vurulan Z.E. yaralandı. Gözaltına alınan Z.Ş., üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Ankara'daki silahlı saldırı olayı sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında lüks cipin içinde tartışma çıktı.

ŞOFÖRÜ TARAFINDAN VURULDU

Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

