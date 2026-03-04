Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! 1 dakikalık bekleme ücreti 7 TL oldu

Ankara’da şehir içi ulaşımda taksi ücretlerine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yeni yapılan düzenleme ile 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe geldi.

Güncellemeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına alınan ücret ve bekleme tarifesi dahil birçok kalemde fiyat artışına gidildi.

BİR DAKİKALIK BEKLEME ÜCRETİ 7 TL OLDU!

Bir süredir beklenen zam kararının ardından, şehirde taksi ile seyahat eden vatandaşların yolculuk başı ödedikleri ücretler hissedilir derecede arttı.

Özellikle trafikte araçların sıkça durmak zorunda kaldığı saatlerde, bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL'ye ulaşarak dikkat çekti.

Açılış Ücreti: 65 TL

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL