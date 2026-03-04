FİNANS

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi! 1 dakikalık bekleme ücreti 7 TL oldu

Ankara’da taksilerde açılış ve bekleme ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenleme ile taksimetre açılışından kilometre başı ve bekleme ücretlerine kadar pek çok kalemde fiyatlar yukarı çekildi. İşte yeni fiyatlar...

Cansu Çamcı

Ankara’da şehir içi ulaşımda taksi ücretlerine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yeni yapılan düzenleme ile 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe geldi.

Güncellemeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına alınan ücret ve bekleme tarifesi dahil birçok kalemde fiyat artışına gidildi.

BİR DAKİKALIK BEKLEME ÜCRETİ 7 TL OLDU!

Bir süredir beklenen zam kararının ardından, şehirde taksi ile seyahat eden vatandaşların yolculuk başı ödedikleri ücretler hissedilir derecede arttı.

Özellikle trafikte araçların sıkça durmak zorunda kaldığı saatlerde, bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL'ye ulaşarak dikkat çekti.

Ankara da taksi ücretlerine zam geldi! 1 dakikalık bekleme ücreti 7 TL oldu 1

Açılış Ücreti: 65 TL

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL

Anahtar Kelimeler:
Ankara taksi
