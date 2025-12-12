FİNANS

Ankara'da toplu ulaşıma zam yapıldı! İşte yeni tarife...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.

Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.

AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, "ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz."Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Zam toplu ulaşım
