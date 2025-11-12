FİNANS

'Ankara'dan sızan...' Emekliyi ilgilendiren haberi verdi! Seyyanen zam refah payı için net çıkış

Emekli zammı ne kadar olacak? Yılın son günlerine adım adım yaklaşılırken milyonlarca emekli ocak 2026 emekli maaşı zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 4 aylık enflasyon farkına göre kesinleşen zam oranı netleşti ancak geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Bir yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahminindeki değişiklik zam hesaplarını da değiştirdi. Öte yandan emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de seyyanen zam ve refah payı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çarpıcı bilgiler verdi.

Hande Dağ

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına ne kadar zam olacağını merakla bekliyor. Bir yandan enflasyon verileri takip edilirken bir yandan da enflasyon tahminleri doğrultusunda ne kadarlık bir zammın gerçekleşeceği hesaplanıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin değişmesiyle zam hesapları da değişmişti. Öte yandan seyyanen zam ya da refah payı olup olmayacağı da araştırılıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan emekli zammına dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisini de aktardı. İşte detaylar...

Gözler TÜİK tarafından açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kalan son iki verinin de açıklanmasıyla emekli 2026 ocak maaş zammı netleşecek. Ancak bir yandan da ilave bir iyileştirme olup olmayacağı yani seyyanen zam ya da refah payı gelip gelmeyeceği merak konusu.

İŞTE KESİNLEŞEN ZAM

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, 4 aylık enflasyonla kesin zammın ne olduğunu belirtip en az yüzde 10,25 artışın garanti olduğunu belirtti. Karakaş "Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekimle bu oran %10,25'e çıktı. Son iki ay ne olursa olsun, her emekli maaşı otomatik %10,25 yükselecek" dedi.

Örnek maaşlar üzerinden ise Karakaş şu şekilde açıkladı:

"Örnekler:
En düşük maaş (16.881 TL): Yeni hali ~18.611 TL.

19.670 TL maaşlı emekli: En az 21.686 TL'ye sıçrıyor.

23.400 TL maaşlı: 25.799 TL'yi garantiliyor"

Diğer yandan Karakaş bunların refah payı olmadan bile kesinleşen örnekler olduğunu belirtip "Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok" dedi.

"Ekim ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam hesabı yukarı yönlü olarak değişti. Merkez Bankası da enflasyonda vites yükseltti" diyen Karakaş, "Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13.99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM YA DA REFAH PAYI OLACAK MI?

"İyileştirme var mı?" diye merak edenler için ise Karakaş "Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince şu anda bu açıdan iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadığımızı söyleyebilirim" dedi.

