Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı

Emekli, memur, memur emeklisi... Milyonlarca kişi yeni yılda maaşlarına alacakları zammı merakla bekliyor. 4 aylık enflasyon farkı belli olurken geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı. 2 aylık enflasyon verisinin de belli olmasıyla emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi zammı netlik kazanacak. Diğer yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini revize etmesi sonrası hesaplar da değişti. Buna göre, milyonların yeni maaşları için yeni hesaplar da yapıldı ve ortaya iki farklı senaryo çıktı. İşte detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SENARYOLAR

A Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Hem emeklilerin hem de memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli etken enflasyon. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini ya da tahminini güncelledi. Yüzde 31 ile 33 arasında yeni bir tahminde bulundu.

SSK Bağkur emeklisinin yıl sonu artışı yüzde 13-14 aralığında bir rakam olacak. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir rakam olacak. Artık aşağı yukarı bu kesinleşecek gibi görünüyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur'da 18.954 liraya çıkıyor, yüzde 33'e göre 19 bin 243 TL. En düşük memur maaşı 60 bin 947 TL oluyor yüzde 31'e göre, yüzde 33'lük tahmine göre ise 61.856 liraya çıkmış olacak. Memur emeklisinin en az maaşı yüzde 31'lik tahmine göre 27 bin 912 TL, yüzde 33'e göre ise 28 bin 320 TL olacak. Tabii kesin rakamları 3 Ocak'ta görmüş olacağız"