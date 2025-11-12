FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı

Milyonlarca memur, emekli ve memur emeklisi 2026 yılında alacakları maaş zammını hesaplamaya başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini revize etmesi sonrası maaş zammında iki yeni senaryo ortaya çıktı. Buna göre en düşük emekli maaşı için de yeni hesaplar yapıldı. Peki, emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı
Hande Dağ

Emekli, memur, memur emeklisi... Milyonlarca kişi yeni yılda maaşlarına alacakları zammı merakla bekliyor. 4 aylık enflasyon farkı belli olurken geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı. 2 aylık enflasyon verisinin de belli olmasıyla emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve memur emeklisi zammı netlik kazanacak. Diğer yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini revize etmesi sonrası hesaplar da değişti. Buna göre, milyonların yeni maaşları için yeni hesaplar da yapıldı ve ortaya iki farklı senaryo çıktı. İşte detaylar...

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı 1

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SENARYOLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Başkan Karahan açıkladı: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

A Haber'de yer alan haberde konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emeklinin Ocak zammı için yeni maaş tablosu ortaya çıktı Memur ve emeklinin Ocak zammı için yeni maaş tablosu ortaya çıktı

"Hem emeklilerin hem de memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli etken enflasyon. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini ya da tahminini güncelledi. Yüzde 31 ile 33 arasında yeni bir tahminde bulundu.

Mynet Anket Emekli ve Memur Maaş Zammı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Emekli maaş zammı yeterli olacak
Memur maaş zammı yetersiz kalacak
En düşük emekli maaşı artırılmalı
Memur maaş zammı yeterli olacak
Emekli maaş zammı yetersiz kalacak
Kararsızım
Bu anket 11 saat 52 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı 2

SSK Bağkur emeklisinin yıl sonu artışı yüzde 13-14 aralığında bir rakam olacak. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir rakam olacak. Artık aşağı yukarı bu kesinleşecek gibi görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü!

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı 3

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağkur'da 18.954 liraya çıkıyor, yüzde 33'e göre 19 bin 243 TL. En düşük memur maaşı 60 bin 947 TL oluyor yüzde 31'e göre, yüzde 33'lük tahmine göre ise 61.856 liraya çıkmış olacak. Memur emeklisinin en az maaşı yüzde 31'lik tahmine göre 27 bin 912 TL, yüzde 33'e göre ise 28 bin 320 TL olacak. Tabii kesin rakamları 3 Ocak'ta görmüş olacağız"

Emekli ve memur maaş zammında yeni senaryo! En düşük emekli maaşı da ortaya çıktı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı memur maaşı emekli maaş zammı en düşük emekli maaşı memur emeklisi memur maaş zammı memur emeklisi zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.