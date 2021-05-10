Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti

Fabrika Müdürü Levent Yılmaz, doğal gaz ve su borularını birleştiren polietilen ek parçalar üreten firmanın 30 yıldır faaliyet gösterdiğini ve sektörün öncülerinden olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ ABD VE AVRUPA'DAN

Ankara'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrikalarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Burada üretim yaparak, geçen yıl 97 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En büyük müşterilerimiz ABD, Kanada, Avrupa, Orta Asya şeklinde sıralanıyor. Hindistan'a ve Suudi Arabistan'a da önemli miktarda ihracatımız var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, firmanın plastikten sürgülü vana ürettiği bilgisini paylaşarak, bunun soğukta donma ve çatlamayı engellediğini, korozyona uğramadığı için sıcakta kullanılabilmesine imkan sağladığını ve ömrünün 60 yılı bulduğunu dile getirdi.Söz konusu ürünün patentinin de olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ihracatlarını bu tarz inovatif ürünler sayesinde artırabildiklerini vurguladı.

Yılmaz, firmanın üretim kapasitesine de değinerek, "Yurt dışı ve içi pazarda toplam yıllık 30 milyon avroluk satış hacmimiz var. İç pazarda da DSİ, İGDAŞ, belediyeler, İller Bankası gibi kurumlara ciddi miktarda ürün veriyoruz." dedi.