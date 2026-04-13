Annelere 8 hafta daha, babalara 2 kat daha izin! Yeni yasa yolda

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor, babalık izni iki katına yükseliyor. Sosyal medyada ise 15 yaş altına erişim kısıtlanıyor. TBMM’de görüşülen yeni düzenleme çalışma hayatından dijital dünyaya geniş kapsamlı değişiklikler getirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu hafta görüşmeleri sürecek yasa teklifi, milyonları ilgilendiren önemli başlıklar içeriyor. Kadın çalışanlar için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve işçilere verilen babalık izninin 10 güne yükseltilmesi öngörülürken, sosyal medya kullanımında da dikkat çeken bir adım atılıyor. Düzenlemeye göre 15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü zorunluluğu getirilecek.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen teklife göre; kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek. İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILAR 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARA HİZMET SUNAMAYACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayımlanacak. Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma uygun ebeveyn kontrol araçları sağlayacak ve aldatıcı reklamları engellemekle yükümlü tutulacak. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak. Sosyal medya sağlayıcılarına yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezaları verilecek. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bant daraltması cezaları da verilebilecek.

OYUN PLATFORMU, DERECELENDİRİLEMEYEN OYUNLARI SUNAMAYACAK

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Oyun platformu, içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, usulüne uygun derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmakla sorumlu tutulacak. Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak. Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları, 'Hesap ayarlarının kontrol edilmesi ile satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi tutulmasını' içeriyor. Oyun platformunun uyması gereken yükümlülüklere ve yaş kriterlerine göre derecelendirmeye dair usul ve esaslar, BTK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformuna BTK bildirimde bulunacak. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde oyun platformuna BTK tarafından 1-10 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek ve daha sonra verilecek sürede yerine getirilmemesi halinde ise belli oranlarda bant daraltmaya gidilebilecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

