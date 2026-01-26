FİNANS

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı







Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

antalya
