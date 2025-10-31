FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turistlerin sayısının dün itibarıyla 16 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, pazar çeşitliliğinin önemli olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen turistlerin sayısı 16 milyonu aştı

Kavaloğlu, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen AKTOB'un ekim ayı toplantısında yaptığı konuşmada, turizm alanındaki araştırmaların önemli olduğunu belirtti.

"Yeşil ve Sürdürülebilir Turizm Pazarının Büyüme Potansiyeli" üzerine sunum yapan Kavaloğlu, sürdürülebilirlikle beraber yeşil sertifikalı oteller, karbon ayak izini dengeleyen tatil paketleri, yenilenebilir enerji kullanan turizm tesisleri, sıfır atık restoranlar, doğa, gastronomi ve yerel kültür turlarının öne çıktığını dile getirdi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda 21-22 milyona kadar ulaşabilir"

Antalya'ya direkt uçuş sayısının artmasıyla hem kentin hem de Türkiye'nin turizminin büyüdüğüne dikkati çeken Kavaloğlu, "Pazar çeşitliliği çok önemli. Rusya, Almanya ve İngiltere, ilk üç sırada yer alıyor. Antalya'ya gelen turist sayısı dün itibarıyla 16 milyon 200 bin kişiyi buldu. Antalya, 17-18 milyon bandında gidip geliyor ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda bu rakam 21-22 milyona kadar ulaşabilir." diye konuştu.

Turizm sektörüne verilecek desteklerin önemine işaret eden Kavaloğlu, turizmin milli bir sektör olduğunu söyledi.

Sektöre ilave vergi yükünün olmamasının, kış dönemi için teşvikler verilmesinin önemli olacağını vurgulayan Kavaloğlu, Antalya'nın turizm verileri analizine göre Ukrayna, Suudi Arabistan, Litvanya ve Estonya'nın artış gösteren pazarlar olduğunu kaydetti.

Kavaloğlu, sürdürülebilir turizm ve dijital dönüşümün rekabet gücünün temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Daha azla daha fazla değer yaratma" döneminin başladığını belirtti.

AKTOB olarak otellerde su tasarrufunu hedefleyen "Yaşamın Başlangıcı ve Kaynağı Suyu Koru" konulu kampanya başlattıklarını dile getiren Kavaloğlu, gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak için kampanyanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BKM çoğunluk hissesiyle satışta!BKM çoğunluk hissesiyle satışta!
Merkez Bankası'ndan altın hamlesi! Merkez Bankası'ndan altın hamlesi!

Anahtar Kelimeler:
antalya Başkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.