APP plaka cezasına yeni düzenleme! Erdoğan 'talimat verdim' demişti... Tepkiler sonrası hepsi iptal

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara cezalar kesilmiş daha sonrasında ise 1 Nisan'a kadar bu plakaların değiştirilmesi için süre verilmişti. Kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası AK Parti yeni düzenleme için harekete geçti. Buna göre 1 Nisan'a kadar plakalarını değiştirenlerin cezaları iptal edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konuda talimat verdiğini duyurmuştu.

Devrim Karadağ

APP plakalara kesilen cezalarla ilgili AK Parti yeni düzenleme çalışmalarına başladı. Yeni Trafik Kanunu sonrası yapılan denetimlerde standart dışı plakalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi gündeme geldi. Bu doğrultuda, yapılacak yeni düzenleme İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek.

VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.

ODALARA PLAKA BAŞI 10 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.

ERDOĞAN 'TALİMAT VERDİM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 60'ıncı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik güvenliği konusundaki pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."

