Apple’dan Türkiye fiyatlarına zam! iPhone’lar da pahalandı: İşte yeni fiyatlar

Son dakika: Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatların Apple’ın online mağazasına yansıtıldığı görüldü.

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone 15'in de fiyatının yükseldiği görüldü.

İŞTE ESKİ VE YENİ iPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB - eski fiyatı: 64.999 TL / yeni fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB - eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB - eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB - eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB - eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB - eski fiyatı: 92.999 TL / yeni fiyatı: 99.999 TL

YENİ APPLE WATCH'LARIN FİYATI DA ARTTI

Zam sonrasında Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinin de fiyatının yükseldiği görüldü. Buna göre, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL’ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye çıktı.