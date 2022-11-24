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"Araba almayın" çağrısı yapmıştı! ÖTV matrah düzenlemesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama...

24.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrah düzenlemesiyle bazı sıfır otomobillerde 70 bine kadar indirim gelirken, söz konusu kararın beklentilerin altında kaldığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Daha önce yaptığı açıklamada "Bizler iktidara gelinceye kadar, araba almayın." diyerek ÖTV düzenlemesi yapacakların belirten ve çağrı yapan Kılıçdaroğlu, yeni bir açıklama yaptı. Düzenlemenin hayal kırıklığı olduğunu iddia eden CHP lideri "Biraz daha sabredeceksiniz, o kadar" dedi.

"Araba almayın" çağrısı yapmıştı! ÖTV matrah düzenlemesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama...

ÖTV matrah kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte 595 TL'ye kadar olan bazı sıfır otomobillerde 70 bine kadar bir indirimin olması bekleniyor. Söz konusu ÖTV kararı genel olarak otomobil piyasasında olumlu olarak karşılanırken, döviz kuruna paralEl olarak kısa sürede bu kararın etkisinin ortadan kalkacağını savunanlar da var. Alınan yeni kararın sadece bazı otomobilleri kapsamasını eleştirenler, sitemlerini iletirken; tepkiler arasında en çok dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı oldu.

"İKİNCİ EL PARASIYLA SIFIR OTOMOBİL ALACAKSINIZ" DEMİŞTİ

Temmuz ayında yaptığı açıklamayla "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Özetle bugün, ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri açıklamasının devamında da ilk arabasını alacak gençlerden ÖTV alınmayacağını belirtmişti.

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MATRAH DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bugün yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

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Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

ÖTV KARARINA CHP LİDERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu ÖTV kararını yetersiz bulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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Düzenlemeyi yetersiz bulan CHP lideri, otomobil alacaklara seslenerek "Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;

"BİRAZ DAHA SABREDECEKSİNİZ, O KADAR"

"Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bi tarafları olmadığını bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti, biraz daha sabredeceksiniz, o kadar."


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Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV otomobil fiyatları

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