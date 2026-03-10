FİNANS

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı? Herkes bunu merak ediyor...

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte cezalar ciddi oranda ağırlaşırken; multimedya ekran taktıranlara da kötü haber geldi. Özellikle sonradan takılan ekranlı double teypler için cezai işlem uygulanacağı belirtilirken şimdi herkes "Araçlarda multimedya ekranlara ceza mı geliyor? CarPlay ve Android Auto yasak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre mevzuata ayrı olan ekranlara 21.000 TL ceza kesilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

Devrim Karadağ

Araç içindeki multimedya ekranlar için yeni düzenleme geldi. Herkes "Araçlarda multimedya ekranlara ceza mı geliyor? CarPlay ve Android Auto yasak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 27 Şubat 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası artık sadece para cezasıyla sınırlı kalmıyor; ihlalin tekrarı durumunda sürücü belgesine el konulması süreci de başlıyor. İşte detaylar...

21 BİN TL CEZA, 30 GÜN TRAFİKTEN MEN!

APP plakaların ardından son tartışma multimedya sistemleriyle ilgili. Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı? Herkes bunu merak ediyor... 1

Araçlarda belirt ilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Yeni kanunla birlikte direksiyon başında cep telefonu kullanımına yönelik cezaları ciddi oranda ağırlaştırdı.

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı? Herkes bunu merak ediyor... 2

CEZALAR ARTIRILDI

Eski düzenlemede daha düşük olan cezalar, yeni kanunla birlikte caydırıcılığı artırmak adına kademeli bir sisteme dönüştürüldü.

2026 yılı güncel tarifesine göre:

İlk ihlal: Seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüye 5.000 TL idari para cezası kesilecek. (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 3.750 TL olarak ödenebiliyor).

İkinci ihlal: Aynı yıl içinde kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza iki katına çıkarılarak 10.000 TL uygulanacak.

Üçüncü ve sonraki ihlaller: Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı? Herkes bunu merak ediyor... 3

"YENİ KANUNUN EN DİKKAT ÇEKİCİ MADDESİ İSE EHLİYET YAPTIRIMI OLDU"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni kanunun en dikkat çekici maddesi ise ehliyet yaptırımı oldu. Düzenlemeye göre, bir yıl içinde cep telefonu kullanımını üçüncü kez ve daha fazla tekrarlayan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

"TRAFİK AKIŞI İÇİNDEKİ TÜM SÜREÇLERİ KAPSIYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yetkilileri, cezanın sadece araç hareket halindeyken değil, kırmızı ışıkta beklerken veya trafik sıkışıklığında duraklama yaparken elinde telefon bulunduran sürücülere de uygulanabileceği konusunda uyardı. Yasada "seyir hali" ifadesinin trafik akışı içindeki tüm süreçleri kapsadığı vurgulanıyor.

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı? Herkes bunu merak ediyor... 4

ARAÇ İÇİNDEKİ EKRANLAR

Yeni paket sadece telefonları değil, sürücünün görüş alanında bulunan ve dikkat dağıtan diğer görüntü sistemlerini de kapsıyor. Mevzuata aykırı şekilde araç içine kurulan video oynatıcı veya benzeri cihazları kullananlara 21.000 TL ceza kesilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

